5 Jahre Baumit Farbberatung in Peggau

Über 1000 private Bauherr:innen nutzten bisher das Baumit Farbberatungsservice in der Steiermark zur Realisierung ihrer Traumfassade.

Wopfing/Peggau (OTS) - Das Baumit Farbberatungszentrum in Peggau in der Steiermark hat allen Grund zum Feiern: „Über 1.000 Bauherr:innen haben sich seit der Eröffnung 2018 für ein professionelles Farbberatungsservice in Peggau entschieden. Dabei wurden ebenfalls mehr als 800 Designvorschläge für die zugehörigen Bauvorhaben erstellt. Das zeigt die Relevanz von diesem Baumit Mehrwehrt als hilfreiche Entscheidungsgrundlage auf dem Weg zur eigenen Traumfassade, freut sich Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH, über die hohe Akzeptanz. Gleich ob Neubau, Zubau oder Sanierung – bei der Fassadengestaltung sind eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen. Die professionellen Baumit Farbexpert:innen stehen deshalb mit Rat und Tat sowie viel Erfahrung zur Seite und liefern auf die Kundenwünsche zugeschnittene Vorschläge für ein perfektes Ergebnis.

Trendwende: 70 Prozent aller Farbberatungen im Westen bereits für Haussanierungen

Auch wenn beim privaten Neubau die Zahlen rückläufig sind, nimmt die Farbberatung für Sanierungsprojekte jetzt Fahrt auf. „Hier zeigt sich ein klares Ost-West-Gefälle. Während in Ostösterreich noch rund 55 Prozent aller Farbberatungen für Neubauten in Anspruch genommen werden, entfallen in Westösterreich bereits gut 70 Prozent auf Haussanierungen“, begründet Georg Bursik eine Trendwende. Ein Grund dafür ist das gestiegene Bewusstsein für den Wert von Bestandsgebäuden. Gut geplante Sanierungen zeigen im Ergebnis mit vertretbarem finanziellen Aufwand einen gesteigerten Wert der Immobilie, geringe Energiekosten und ein Raumklima zum Wohlfühlen.

Baumit Trendfarben 2023: 888 Baumit Life-Farben um 180 Farbtöne erweitert

Wohntrends blieben früher zumeist auf die Gestaltung von Innenräumen beschränkt. Heute beobachtet man eine Bewegung von innen nach außen. „Innen Hygge, außen Hygge. Die unterschiedlichsten Einrichtungstrends gehen konsequent auf die Fassade über und verlangen nach bestimmten Farbtönen und -nuancen“, erklärt Farbexperte Willy Spanring, Leiter der Baumit Farbberatungszentren. Dabei kristallisieren sich drei neue Farbschemata heraus: natürlich mit grünlichem Touch, erdig mit bräunlichen Tönen und „shady“ mit gräulichen Farbnuancen. Nach wie vor zeitlos sind Farbberatungen mit weiß als Grundton und Gestaltungselementen wie Putztechnik oder Körnung. Dass Baumit mit der neuen Farbpalette voll im Trend liegt, zeigt die aktuelle Verkaufsstatistik: „Bei den ‚Top 10’ Baumit Farben sind bereits 35 Prozent aus unserer neuen Trend-Farbpalette. Das klassische ‚Schönbrunner-Gelb‘ verliert offensichtlich an Bedeutung“, ergänzt Willy Spanring.

Baumit Trend-Fassaden: „Hygge“ macht es gemütlich

Der gemütlich anmutende, skandinavische minimalistische Einrichtungstrend kombiniert auf der Fassade helle und angenehme Farbtöne mit unterschiedlichen Weiß- und Holztönen. Mit Hygge soll man sich zuhause rundum wohlfühlen.

„Boho“ setzt auf stark und natürlich

Auch der Einrichtungstrend Boho erobert die Fassade. Starke natürliche Farben wie Gold, Ocker, Rost und Holz gestalten nicht nur die Innenräume, sondern auch das „Gesicht“ des Gebäudes.

„Beton“ kombiniert kühl mit warm

Er kombiniert kühle mit warmen Farben. Geradeaus und modern kommt Beton in seinen unterschiedlichen Nuancen zur Geltung.

„Metallic“ arbeitet mit Lichteffekten

Mit dem Fassadentrend Metallic wandert ein weiterer Inneneinrichtungsstil nach außen. Dabei erzeugen unterschiedliche Strukturen unterschiedliche Lichteffekte. Besonders faszinierende Ergebnisse lassen sich mit Baumit CreativTop und den Baumit Endbeschichtungen Baumit Metallic, Baumit Lasur oder Baumit Glitter erzielen.

Von der Idee zur trendigen Traumfassade – Baumit FarbDesigner:innen beraten

Alles, was Baumit Farbberatungsexpert:innen vorweg benötigen, sind digitale Pläne, Fotos vom Bauvorhaben und ca. 90 Minuten Zeit für ein Beratungsgespräch. Gemeinsam werden die mitgebrachten Unterlagen gesichtet. Bereits bestehende Überlegungen und Vorstellungen fließen in das Beratungsgespräch mit ein. Nachdem Echtmuster bei Tageslicht begutachtet wurden, ist das Resultat ein Design- und Farbkonzept nach den eigenen Vorstellungen mit Baumit Expertise sowie dem Life Farbsystem und einer Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten als Grundlage. Abschließend bieten sich zwei Möglichkeiten: Das ausgearbeitete Farbkonzept wird im Farbberatungszentrum anhand eines Beispielhauses präsentiert und diskutiert. Will man die Farbvorschläge am eigenen Haus realisiert sehen, dauert die Ausarbeitung von gedruckten Unterlagen ca. 3-4 Tage, die Zusendung erfolgt dann per Post.

Mehr zur professionellen Baumit Farbberatung, Terminvereinbarung, Kosten, Beratungszentren und den Farberatungs-Videos unter: https://baumit.at/baumit-farbberatung

Über Baumit

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2022 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 332 Millionen Euro und beschäftigt 720 Mitarbeiter:innen.

Für das österreichische Familienunternehmen Baumit war und ist Nachhaltigkeit grundlegend, um langfristig erfolgreich zu sein und sich erfolgreich entwickeln zu können. Ökologischer Fortschritt muss sich dabei stets in einem Gleichgewicht mit sozialer Verantwortung und ökonomischer Verträglichkeit befinden. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Baumit: https://baumit.at/go2morrow

