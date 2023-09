FFG: Neue Geschäftsführung für die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Seit 1. September 2023 wird die FFG von Karin Tausz und Henrietta Egerth-Stadlhuber geleitet

Wien (OTS) - Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, die größte Förderagentur für Innovation, Forschung und Technologieentwicklung der Republik Österreich, hat seit 1. September 2023 eine neue Geschäftsführung. Die langjährige FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth-Stadlhuber übernimmt gemeinsam mit Karin Tausz die Leitung.



Egerth-Stadlhuber, eine anerkannte Expertin in Forschungs- und Technologiepolitik, wird weiterhin ihre umfassende Erfahrung einbringen, während Tausz als erfahrene Strategin und Innovatorin u.a. im Mobilitätssektor und in der Stadt- und Regionalentwicklung die FFG-Führung verstärkt. Diese Doppelspitze verspricht eine geballte Kompetenz zur Förderung von Innovationen und Exzellenz am Forschungsstandort Österreich.



Über die FFG:

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist die nationale Förderagentur für angewandte Forschung und Entwicklung in Österreich und unterstützt österreichische Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Forschende mit einem umfassenden Angebot an Förderungen und Services. Die FFG steht im Eigentum der Republik Österreich. Eigentümervertreter des Bundes sind das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).

