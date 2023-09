karriere.at und jobs.at starten neuen Video-Podcast

Im neuen Video-Podcast „Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich“ diskutieren die CEOs von karriere.at und jobs.at abwechselnd aktuelle Arbeitsmarktthemen mit Gästen.

Wien (OTS) - Fachkräftemangel, Arbeitszeit, Chancengleichheit und Co. – die Liste an Themen, die im Zusammenhang mit dem österreichischen Arbeitsmarkt aktuell diskutiert werden, ist lang. Um sich diesen ausführlich zu widmen und anhand von Beispielen aus der Praxis greifbarer zu machen, haben die beiden Jobportale jobs.at und karriere.at gemeinsam einen neuen Video-Podcast ins Leben gerufen. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode, welche abwechselnd von jobs.at-CEO Katja Haack und karriere.at-CEO Georg Konjovic moderiert und auf den gängigen Streaming-Plattformen als Audio-Podcast und auf YouTube als Video verfügbar sein wird.

Erste Folge bereits verfügbar

Den Anfang macht Georg Konjovic: Er diskutiert in der ersten Folge das Thema „Frauen können Führung und Technik“ mit Gertrude Schatzdorfer-Wölfel, Geschäftsführerin von Schatzdorfer Gerätebau mit Sitz in Zeiling (Oberösterreich) und Petra Hums, Kaufmännische Geschäftsführerin bei den Wiener Linien.

„Der Arbeitsmarkt ist heute viel komplexer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Dogmen von früher gelten in vielen Fällen nicht mehr, zum Beispiel, dass sich Jobsuchende bei Unternehmen bewerben und nicht umgekehrt. Wir möchten gemeinsam mit unseren Gästen darüber sprechen, was sich in der Arbeitswelt allgemein und in den Unternehmen im Speziellen verändert hat und wie sie aktuellen Herausforderungen begegnen“, sagt Georg Konjovic, CEO von karriere.at.

Zweite Folge zum Thema New Work

Am 18. September erscheint die zweite Folge von „Zeitausgleich“, moderiert von jobs.at-CEO Katja Haack. Sie spricht mit Victoria Schmied, Initiatorin des Personaler*innen-Kongresses HR Inside Summit und Christian Redl, Weltrekordhalter im Freitauchen über das Thema New Work.

Ziel des Video-Podcasts ist es, unterschiedliche, mitunter außergewöhnliche Perspektiven zu aktuellen Themen aus der Arbeitswelt einzufangen. Wir werfen aber auch einen Blick über den Tellerrand, sprechen über Technologien, die das Recruiting revolutionieren oder über Stereotype, die Bildungswege beeinflussen und sehen uns an, wie die Situation in den unterschiedlichsten Branchen ist. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit unseren Gesprächspartner*innen“, so Katja Haack.

Die erste Folge von „Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich“ ist ab sofort hier verfügbar.



Rückfragen & Kontakt:

Sarah Chlebowski

Content Managerin, karriere.at

+43 664 2537610

sarah.chlebowski @ karriere.at

www.karriere.at



Verena Falkner

Brand & Social Media Manager, jobs.at

+43 681 10635700

verena.falkner @ jobs.at

www.jobs.at