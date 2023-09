FPÖ – Hafenecker zu „Kelsen“-Schließung: Nächster Sobotka-Flop im Parlament

„Fine Dining“-Konzept des Parlamentspräsidenten ist krachend gescheitert

Wien (OTS) - Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, steht das Parlamentsrestaurant „Kelsen“ vor der Schließung. „Aus ‚Fine Dining‘ wird nun offenbar ‚Kein Dining‘. Das ist der nächste Skandal, den ÖVP-Parlamentspräsident Sobotka zu verantworten hat. Erst der Eklat rund um die freihändige Bestellung eines Kurators für das Kunstkonzept im Hohen Haus, dann das Goldene Klavier – und jetzt das Ende für das Parlamentsrestaurant nach nicht einmal einem Jahr“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, der auch eine parlamentarische Anfrage an Sobotka zur Restaurantpleite ankündigte.



„Im alten Parlamentsrestaurant gab es bodenständige Gerichte, die auch sehr gut angenommen wurden. Das Ziel mit dem neuen Restaurant sei es gewesen, dass sowohl Mitarbeiter des Hauses, Parlamentarier und auswärtige Besucher vom vielseitigen Kulinarik-Angebot profitieren sollten. Bei Menüpreisen von 19 bis 28 Euro mittags sowie 58 bis 98 Euro abends ist es mehr als einleuchtend, dass gerade in Zeiten der Rekordteuerung dieses Angebot nicht im großen Ausmaß angenommen wird“, kritisierte Hafenecker.



Der FPÖ-Generalsekretär hat rund um das überraschende Aus für das „Kelsen“ einige kritische Fragen an den ÖVP-Parlamentspräsidenten. Wie Insider berichten, soll für die Einrichtung nicht der Pächter, sondern das Parlament – und damit der Steuerzahler – aufgekommen sein. Auch soll es einen Vertrag geben, wonach dem Pächter gewisse Mindestumsätze garantiert worden sein sollen. Im Falle einer Nichterreichung dieser Umsätze soll die Lücke ebenfalls mit Parlamentsgeld geschlossen worden sein. Und zu guter Letzt soll Gerüchten zufolge auch der ÖVP-nahe PR-Berater Rosam rund um das Parlamentsrestaurant involviert gewesen sein. „All das möchte ich von Wolfgang Sobotka wissen. Er trägt die Verantwortung für den ‚Kelsen‘-Bauchfleck, der neben Steuergeld auch Jobs kosten kann“, so Hafenecker abschließend.

