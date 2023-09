TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Neu regieren mit alten Köpfen", von Peter Nindler

Ausgabe vom Dienstag, 5. September 2023

Innsbruck (OTS) - Die schwarz-rote Koalition in Tirol will „neu regieren“. Doch ihr Motto erweist sich bisher als Ladenhüter. Regierungschef Anton Mattle befindet sich in Geiselhaft von schwarzen Altlasten und fesselt damit auch SP-Chef Georg Dornauer.

Politisch schaut Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) derzeit ziemlich alt aus. Obwohl er erst vor knapp einem Jahr zum Regierungschef gewählt wurde. Doch Altlasten holen ihn ein, zugleich muss sich Mattle mit den „alten Köpfen“ in seiner Partei herumschlagen. Wie will und kann er unter diesen Rahmenbedingungen zukunftsorientiert regieren? Dass die Krisen der schwarz-roten Landesregierung immer einen Schritt voraus sind, macht es dem Landeshauptmann nicht einfacher. Allgemeine Teuerung, Energiepreise oder explodierende Mietkosten selbst im sozialen Wohnbau fordern die Politik, sie zeigen allerdings auch ihre Machtlosigkeit auf.

Die Opposition tut sich da um einiges leichter. Sie muss keine Lösungen präsentieren, sondern nur die Regierung vor sich hertreiben und den Druck erhöhen. Noch vor dem Sonderlandtag wird Schwarz-Rot deshalb wohl ein neues Anti-Teuerungs-Paket schnüren, schließlich steht die SPÖ ebenfalls in der Pflicht. Es sind ihre Themen, die im Mittelpunkt stehen. Die Genossen wollen gerade in der Sozialpolitik die Handschrift von SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer in der Landesregierung sehen. Der Sommer ist vorbei, Dornauers Strandfotos ebenfalls.

Ebenso muss Anton Mattle ein Jahr nach seiner Wahl als schwarzer Parteiobmann in die Gänge kommen und sich aus der Geiselhaft von ÖVP alt befreien. Die Beinahe-Pleite von Matrei in Osttirol, die auf ÖVP-Urgestein und Ex-Bürgermeister Andreas Köll zurückzuführen ist, der GemNova-Konkurs unter dem scheidenden Gemeindeverbandspräsidenten Ernst Schöpf (VP) sowie die Geschäftsführerbestellung bei der gemeinnützigen Baugesellschaft Neue Heimat mit Ex-ÖVP-Landesrat Hannes Tratter waren in den vergangenen Monaten große Stolperfallen für Mattle. Jetzt noch die Auseinandersetzung um die Wasserstoffbahn im Zillertal oder über den Lufthunderter auf der Inntalautobahn, die ihm ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl eingebrockt hat.

Wenn Mattle ernsthaft glaubt, dass Hörl eine Politik auf Höhe der Zeit verkörpert, dann verspielt der Landeshauptmann die Zukunft des Landes. Das trifft auf die mutlose und klientelbehaftete Bodenpolitik von Bauernbundobmann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) genauso zu.

Tirol steuert auf einen heißen politischen Herbst zu. Die schwarz-rote Regierung ist gefordert, Anton Mattle und Georg Dornauer müssen der Politik auf Zuruf endlich abschwören. Im Regierungsprogramm feiern sie „neu regieren“ als Zukunftsmotto. Bisher erweist es sich leider noch als Ladenhüter.





