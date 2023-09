Marc Cain feiert 50. Jubiläum mit glamouröser Fashion Show (FOTO)

Bodelshausen (ots) - Gestern blickte die Modewelt nicht nach Mailand oder Berlin, sondern nach Bodelshausen: Das Modeunternehmen Marc Cain feierte am Headquarter sein 50-jähriges Jubiläum. Highlight des stilvollen Events mit dem Motto "Sommernachtstraum" war die große Modenschau, bei der die exklusive Jubiläumskollektion erstmals präsentiert wurde. Als Stargast des Abends war Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger geladen.

Die Gäste wurden an diesem Abend förmlich verzaubert - nicht nur mit den expressiven Kollektionen, sondern ebenso mit einem beeindruckenden Ambiente. Dem typischen Marc Cain Leo kam dabei eine Hauptrolle zu. So zierte das unverwechselbare Animalmuster die gesamte Fassade des Festzeltes und auch die idyllische Gartenanlage mit See und exklusivem Terrassenaufbau zeigte sich im Leo Style. Diese aufwändige Inszenierung ließ die Gäste geradezu eintauchen in eine atemberaubende Leo-Welt.

Glamouröser Höhepunkt des Abends war die Fashion Show im Leozelt. Der Innenraum verwandelte sich in einen Zauberwald, mit schwebenden Glühwürmchen, üppigen Pflanzen und Bäumen. Die 50 Models, darunter Supermodel Karolína Kurková, die die Show eröffnete, betraten den Catwalk aus einem goldenen Aufzug, verborgen in einem Baum. Gleich zu Beginn präsentierten sie auf dem nicht 50, aber 70m langen Catwalk die 50-teilige Jubiläumskollektion.

Umrahmt wurde die Jubiläumskollektion von den Highlights der Herbst/Winter 2023 Kollektion sowie einem Preview auf die Saison Frühjahr/Sommer 2024. Marc Cain hatte einen Livestream und "See-now, Buy-now" Events in den Stores initiiert, wodurch alle Kundinnen weltweit die Gelegenheit erhielten, die Show hautnah und in Echtzeit mitzuerleben sowie im Anschluss direkt zu shoppen. In einem emotionalen Finale zeigten sich Marc Cain Gründer und Inhaber Helmut Schlotterer und Supermodel Karolína Kurková gemeinsam auf dem Catwalk.

"Der Abend bewegt mich zutiefst. Damals, 1973, als ich Marc Cain gegründet habe, hätte ich nie für möglich gehalten, was wir alles erreichen würden: Global Player, Pionier im Bereich Strickmaschinen, Stores und Showrooms auf der ganzen Welt und die Nr.1 im Premium-Bereich der Damenmode. Dieser Abend ist die Krönung der letzten Jahrzehnte, die mir gezeigt haben, dass zwar am Anfang eine Vision stehen muss, aber der Weg zum Erfolg mit Innovation, Technologie und Fortschritt gepflastert ist. Nicht zu vergessen Durchhaltevermögen und der Mut, auch unkonventionelle Ideen zu verwirklichen", sagt Helmut Schlotterer, Gründer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung.

Auch Stargast Diane Kruger zeigte sich begeistert: "Ich bin sehr glücklich, heute Abend hier zu sein. Die Atmosphäre und die ganze Inszenierung sind großartig und die Fashion Show war umwerfend."

Internationale Bekanntheit erlangte die deutsche Hollywood-Schauspielerin als Helena in dem Film "Troja". Seitdem hat sie in vielen internationalen Filmen mitgespielt, darunter Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" und "In the Fade", für den sie in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde und viele weitere Preise erhielt. Für eine kommende fünfteilige deutsche Serie, in der sie die Filmikone Marlene Dietrich spielt, wird sie erneut mit dem Regisseur von "Aus dem Nichts", Fatih Akin, zusammenarbeiten.

Neben Diane Kruger waren viele weitere Prominente und bekannte Persönlichkeiten zu Gast: Unter ihnen Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Bettina Zimmermann, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Frauke Ludowig, Nele Ludowig sowie Top-Influencerinnen Leonie Hanne, Farina Opoku und Ann-Kathrin Götze.

Die Jubiläumskollektion ist ab sofort in den Stores erhältlich und spiegelt die DNA von Marc Cain wider.

