30 Jahre „Tom Turbo“ im ORF-Kinderprogramm: Thomas Brezinas Fahrraddetektiv mit den 111 Tricks feiert Geburtstag

„Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“, „Was gibt es Neues?“-Special und Jubiläumstag im OKIDOKI-Kinderprogramm

Wien (OTS) - „Detektive, bleibt auf der Spur!“ heißt es seit 17. September 1993 im ORF-Kinderprogramm, als das erste „Tom Turbo“-Abenteuer – die Folge „Spuk im Museum“ – auf Sendung ging. Es war der Beginn einer Erfolgsserie. 30 Jahre später sind Thomas Brezinas Geschichten rund um das turbotolle Fahrrad Kult. In 407 Folgen sind der Meisterdetektiv und Thomas Brezina gemeinsam auf Spurensuche und nehmen Österreichs Juniordetektivinnen und -detektive mit auf spannende Abenteuer. Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums blickt ORF 1 am Freitag, dem 8. September 2023, um 22.15 Uhr in „Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“ hinter die Kulissen der Kultserie. Am Freitag, dem 15. September, um 22.40 Uhr bietet der Staffelauftakt von „Was gibt es Neues?“ ein Tom-Turbo-Special inklusive Promifrage von Mastermind Thomas Brezina. Am Sonntag, dem 17. September, ab 8.00 Uhr steht das OKIDOKI-Kinderprogramm mit einem „Hallo OKIDOKI“-Spezial, drei spannenden Detektivabenteuern zum Mitraten und dem Film „Tom Turbo – Von 0 auf 111“ ganz im Zeichen des Jubiläums. Und am Freitag, dem 8. September, ist Thomas Brezina live zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ um 6.50, 7.50 und 8.50 Uhr in ORF 2.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Kultfigur Tom Turbo schafft es, im OKIDOKI-Kinderprogramm ein großes Publikum seit mittlerweile 30 Jahren ungebrochen zu begeistern. Die Sendung rund um das ‚tollste Fahrrad der Welt‘ ist ein schönes Beispiel öffentlich-rechtlicher Familienunterhaltung im besten Sinne und erfreut sich anhaltender Wertschätzung nicht nur beim jungen Publikum, sondern auch bei älteren Zuseherinnen und Zusehern, also den Fans der ersten Stunde. Ich gratuliere Thomas Brezina und dem gesamten Team herzlich zu diesem Jubiläum!“

Thomas Brezina: „Niemand hätte vor 30 Jahren gedacht, dass Tom Turbo heute zu den zehn längst laufenden Krimiserien der Welt zählt. ‚Tom Turbo‘ ist nicht nur ein sprechendes Fahrrad mit 111 Tricks, sondern einfach der beste Freund, den Kinder gerne hätten. Die Sendung war von Anfang an interaktiv und Tom so etwas wie der Vorfahre der E-Bikes. Es ist die höchste Auszeichnung für eine Fernsehserie, wenn sie, wie ‚Tom Turbo‘, bereits die zweite Generation begeistern kann und Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Originalschauplätze wie Toms Garage im Tiergarten Schönbrunn besuchen und sich dort fotografieren.“

Rückblicke, knifflige Fälle und eine Überraschungsparty – das „Tom Turbo“-Jubiläum in ORF 1

„Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“ beleuchten am Freitag, dem 8. September 2023, um 22.15 Uhr in ORF 1 das Kultphänomen „Tom Turbo“. In der vierten Folge der Reihe „Film-“ bzw. „Fernsehgeschichte(n)“ blickt das Team von Mutterschifffilm hinter die Kulissen einer der ältesten Kinderserien der Welt. Das Publikum erfährt, warum „Tom Turbo“ kein Pferd ist, wie viele Tricks er wirklich kann und wer hinter der Maske von Fritz Fantom steckt. Die ehemaligen „Tom Turbo“-Kids Valerie Huber und Jim Holderied berichten vom Casting und ihren ersten Dreherfahrungen. Gregor Seberg verrät, wie man „Tom Turbo“ auf keinen Fall nennen darf. Robert Rottensteiner erklärt, wie es zu den Tigerstreifen und der roten Clownsnase kam. Und „Tom Turbos“ Stimme Peter Faerber kommt natürlich auch zu Wort. Im Interview erzählt Thomas Brezina, was die „Knickerbockerbande“ mit der Entstehung von „Tom Turbo“ zu tun hat und wie man eine emotionale Beziehung zu einem Fahrrad aufbaut. Neben viel bisher unveröffentlichtem Material ist besonders das erste Interview mit „Tom Turbo“ hervorzuheben, in dem der Drahtesel über seine Wünsche, Träume, die Zusammenarbeit mit Fritz Fantom und Thomas Brezina, sowie seine vermeintliche Schmierölsucht spricht.

In der ersten Sendung nach der Sommerpause widmet sich Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 15. September 2023, um 22.40 Uhr in ORF 1 dem 30. Geburtstag von „Tom Turbo“. Gery Seidl, Katharina Straßer, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot bilden das Rateteam, das mit einer Frage von Tanja und Johanna konfrontiert wird, die vor fast einem Jahr in Kapstadt aufgebrochen sind und von dort nach Wien radeln. Auf ihrer Tour kamen sie unter anderem im Sultanat Oman vorbei und sind auf ein besonderes Phänomen gestoßen, nach dem sie fragen werden. Die Promifrage kommt von Thomas Brezina, dem Erfinder des „Geburtstagskindes“.

Das OKIDOKI-Kinderprogramm feiert den 30. Geburtstag des Drahtesels mit einem „Tom Turbo“-Jubiläumstag am Sonntag, dem 17. September 2023, ab 7.55 Uhr in ORF 1. In „Hallo OKIDOKI“ (7.55, 8.10, 8.45 und 9.15 Uhr) feiern Kater Kurt und Robert Steiner eine turbotolle Geburtstagsparty. Dabei präsentiert Erfinderkater Kurt seine neuesten Ideen: eine lustige „Spritz Fantom“-Verkleidung und ein „Hupophon“. Reporterin Christina Karnicnik fragt Jung und Alt nach 111 turbostarken Tricks, die sie gerne in ihrem Alltag hätten. Kinder entwerfen eine Tom-Turbo-Superschurkin, die Schritt für Schritt als Illustration Form annimmt. Im Tom-Turbo-Quiz stellen acht Kinder ihr Wissen über das tollste Fahrrad der Welt auf die Probe. Und wer „Tom Turbo“ bis 11. September eine Geburtstagsüberraschung zeichnet oder bastelt und ein Foto davon an hallo.okidoki @ ORF.at schickt, kann tolle Preise gewinnen. Außerdem stehen drei spannende Detektivabenteuer auf dem Programm: „Tom Turbo – Geheimplan Papageno“ (8.15 Uhr), „Tom Turbo – Die fliegende Schuldirektorin“ (8.50 Uhr) und „Tom Turbo – Die streng geheime Tom Turbo Torte“ (9.20 Uhr). Abschließend zeigt der Film „Tom Turbo – Von 0 auf 111“ (9.50 Uhr) Geheimnisse rund um die Dreharbeiten und ein Wiedersehen mit vielen Darstellerinnen und Darstellern.

ORF Backstage: „Tom Turbo“-Kindergeburtstag

Anlässlich des 30. Geburtstags der Kultfigur „Tom Turbo“ bietet ORF Backstage den „Tom Turbo Kindergeburtstag“ an. Eine detektivische Rätselrallye führt die Kinder durch den ORF-Mediencampus, inklusive Fotocorner mit Tom Turbo und Fritz Fantom, Geburtstagsjause und vielem mehr. Nähere Informationen gibt es unter http://backstage.ORF.at .

Das OKIDOKI-Kinderprogramm auf Flimmit

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums lässt Flimmit „Tom Turbo“ ab Freitag, dem 8. September, hochleben. Neben vielen Folgen zum Wiedersehen und dem Film „Tom Turbo – Von 0 auf 111“ gibt es spannende Informationen rund um das tollste Fahrrad der Welt und viele „Tom Turbo“-Gaststars, Prominente und natürlich Thomas Brezina selbst blicken in „Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“ hinter die Kulissen der spannenden Abenteuer.

