AVISO für Redaktionen: Fahrplan für EuroSkills 2023 Danzig

Termine und Info-Quellen für die 8. Berufseuropameisterschaften (5. bis 9. September) - Empfang für Team Austria in Österreich am 11. September

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag, 5. September 2023, werden die achten Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Danzig (Polen) eröffnet. Ein Termin-Überblick für die kommenden Tage:

Eröffnung: 5. September, 18 Uhr

EuroSkills werden morgen (Dienstag, 5. September) mit der „Opening Ceremony“ in Polsat Plus Arena eröffnet. Das Fußballstadion in Danzig bietet 41.620 Menschen Platz.

Einen Livestream des Events können Sie ab 18 Uhr auf der offiziellen Facebook-Seite des Veranstalters mitverfolgen. Erste Bilder, Impressionen und Details zur Veranstaltung liefern wir Ihnen während der Eröffnungsfeier per Mail oder zeitnah auf diesem OTS-Kanal.

Wettkampftage: 6. – 8. September

Insgesamt rittern von Mittwoch, 6. September bis Freitag, 8. September, rund 600 Fachkräfte (unter 25 Jahren, KEINE Lehrlinge) aus 32 Nationen in 43 unterschiedlichen Berufen um Gold, Silber und Bronze. Österreich wird durch 44 junge Fachkräfte in 38 Berufen vertreten. Rot-Weiß-Rot stellt damit das größte Team Europas (zu den Porträts aller Kandidat:innen). Insgesamt werden von den Veranstaltern 100.000 Menschen erwartet.

Aktuelle Bilder von den einzelnen Wettkampftagen finden Sie auf unserer Flickr-Galerie zum kostenlosen Download (Credit: Skills Austria/Wieser). Die Galerie wird täglich aktualisiert und um neue Bildern ergänzt. Wir halten Sie täglich über u. a. die Aufgabenstellungen unserer Berufs-Asse per Mail-Aussendung und auf diesem OTS-Kanal auf dem Laufenden.

Schlusszeremonie / Ergebnisse: 9. September, 18 Uhr

Die Ergebnisse werden im Rahmen der „Closing Ceremony“ (am Samstag, 9. September ab 18 Uhr - ebenfalls in der Polsat Plus Arena in Danzig) veröffentlicht. Auch diese Veranstaltung können Sie im Livestream auf der offiziellen Facebook-Seite (hier) mitverfolgen.

Direkt im Anschluss an das Event versorgen wir Sie per Mail-Aussendung sowie auf diesem OTS-Kanal mit den Ergebnissen der österreichischen Teilnehmer:innen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Ergebnisse um ca. 20 Uhr zur Verfügung stehen. Aufgrund strikter Vorgaben können die Resultate nicht vorab kommuniziert werden.

Empfang in Österreich: 11. September, 16 Uhr

Unsere „Young Professionals“ kehren am Montag, dem 11. September, zurück nach Österreich. Direkt nach der Ankunft in Wien wird das Team Austria 2023 in der Wirtschaftskammer Österreich (Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien; Julius Raab-Saal) von hochrangigen Entscheidungsträger:innen aus Politik und Wirtschaft, Familien und Angehörigen des Teams, Vertreter:innen aus Betrieben und Schulen feierlich in Empfang genommen und für die Leistungen bei der Berufs-EM in Danzig geehrt.

Einlass ist ab 15 Uhr, eröffnet wird die Veranstaltung um 16 Uhr. Wir dürfen Sie herzlich zu diesem Event einladen und bitten Journalist:innen um Voranmeldung unter christoph.sammer@skillsaustria.at

Weitere Informationen zu den Berufswettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie auf unserer Website sowie auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. (PWK273/HSP)

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Sammer

SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben

Kommunikation & Medienbetreuung

T +43 664 233 0908

E christoph.sammer @ skillsaustria.at



Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe