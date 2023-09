Konsenskultur statt „Me-too“

Sexpositive Conference an Uni Wien hosted by Schwelle Vienna

Wir arbeiten als Schwelle Vienna seit 10 Jahren daran eine Konsenskultur in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Sexuelle Bildung und Selbsterfahrung sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir haben als Spezialisten*innen Konzepte und Strukturen entwickelt die Menschen dabei helfen, im Bereich Sexualität einvernehmliche Handlungen zu setzen. Reinhard Gaida, MSc 1/2

Wir freuen uns, dass wir diese Konferenz im wissenschaftlichen Kontext unterstützen können und sehen die Zusammenarbeit mit der Schwelle Vienna als wichtigen Schritt in der Prävention und Aufklärung rund um das Thema Sexuelle Gesundheit Mag. a. Andrea Brunner 2/2

Wien (OTS) -



Pressegespräch: 11.9.2023 um 10.00 Uhr

Die Übergriffe in der Clubszene, und die mediale Berichterstattung dazu, sind nur die Spitze des Eisberges. In unserer Wahrnehmung zieht sich die fehlende Awareness durch alle gesellschaftlichen Bereiche.



„Wir arbeiten als Schwelle Vienna seit 10 Jahren daran eine Konsenskultur in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Sexuelle Bildung und Selbsterfahrung sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir haben als Spezialisten*innen Konzepte und Strukturen entwickelt die Menschen dabei helfen, im Bereich Sexualität einvernehmliche Handlungen zu setzen.“ sagt Reinhard Gaida der Gründer und CEO der Schwelle Vienna.

Wir laden zum Presse-Gespräch um Konzepte und Perspektiven zu besprechen, die auch auf unserer Conference an der Uni Wien vorgestellt werden.

Sprecher*innen: Reinhard Gaida, MSc (CEO Schwelle Vienna) & Mag a. Andrea Brunner (Geschäftsführerin Aids Hilfe Wien)

Am 15. und 16. September präsentieren elf internationale Expert*innen an zwei Tagen u.a. einige dieser Ansätze an der Uni Wien. Die Vortragenden sprechen zu moderner einvernehmlicher Sexualität, sexueller Gesundheit und funktionierenden Sicherheits- und Awareness-konzepten in der Clubkultur.

„Wir freuen uns, dass wir diese Konferenz im wissenschaftlichen Kontext unterstützen können und sehen die Zusammenarbeit mit der Schwelle Vienna als wichtigen Schritt in der Prävention und Aufklärung rund um das Thema Sexuelle Gesundheit“ , so Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien.

Die Conference wird unterstützt von der Aids-Hilfe Wien, Gilead Sciences & MSD.

Konsenskultur statt „Me-too“

Datum: 11.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.schwelle-conference.com

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Gaida, MSc

+43 664 302 1250

info @ wandlung.at