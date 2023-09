Reibungsloser Start in das neue Schuljahr

LR Teschl-Hofmeister: Erfolgreicher Start für über 200.000 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 23.000 Lehrkräfte in das Schuljahr 2023/2024

St.Pölten (OTS) - Der heurige Schulstart war für über 200.000 Schülerinnen und Schüler, darunter 19.239 Taferlklassler, und rund 23.000 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 1.000 Verwaltungsbedienstete ein normaler und entspannter ohne jegliche Einschränkungen. Die Stimmung war entsprechend fröhlich und gelöst. So wurden in vielen Schulen auch schon die Stundenpläne für das kommende Wintersemester verteilt. „Der Schulstart verlief reibungslos. Wir freuen uns auf ein spannendes und motiviertes Schuljahr und wünschen allen viel Freude und Erfolg“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum anlässlich des ersten Schultages in Niederösterreich.

Die offenen Stellen konnten in Niederösterreich besetzt werden und einem erfolgreichen Schuljahr 2023/24 steht somit nichts im Wege. Rund 430 Schulen werden von rund 200 administrativen Stützkräften unterstützt, damit sich die Direktorinnen und Direktoren sowie die Lehrerinnen und Lehrer mit voller Konzentration ihrer Kernkompetenz, dem Unterrichten der Kinder und Jugendlichen, widmen können. „Das administrative Unterstützungspersonal hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Schulen etabliert. Mit der Übernahme der administrativen Stützkräfte in das Regelwesen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulen eine langfristige Planungssicherheit“, so Teschl-Hofmeister.

Der Fokus im kommenden Bildungsjahr liegt in den Bereichen „Digitale Grundbildung“, „Finanz- und Wirtschaftswissenschaft“ sowie „Soziales“. „Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Aus diesem Grund ist es mein Bestreben ihnen das bestmögliche Rüstzeug für ihre Karrieren mitzugeben“, sagt die Landesrätin abschließend.

