Jugend Eine Welt: Start zur neuen Werbekampagne mit Chris Lohner

Die Schauspielerin und Autorin wirbt für das wichtige Thema Testamentsspende | Chris Lohner geht mit gutem Beispiel voran und bedenkt in ihrem Testament Jugend Eine Welt

Wien (OTS) - Start für die neue Werbekampagne der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. In den kommenden Monaten wirbt die ehrenamtliche Botschafterin Chris Lohner Out-of-Home sowie im TV, Rundfunk, Print und online für die Möglichkeit einer Testamentsspende zugunsten der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. Lohner, eine der bekanntesten Stimmen Österreichs, geht dabei mit gutem Beispiel voran. Die rührige und engagierte 80-Jährige hat Jugend Eine Welt selbst in ihrem letzten Willen bedacht.

Testamentsspende für benachteiligte Kinder im Globalen Süden

„Die Unterschrift unter meinem Testament wird die Welt nicht verändern. Aber sie wird einigen Kindern in den Armutsgebieten dieser Erde helfen, durch Zugang zu Bildung ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das freut mich und das macht Sinn. Denn wir alle kommen hier ja nicht lebend raus.“ So lautet das einprägsame Statement von Chris Lohner im aktuellen TV-Spot der Werbekampagne von Jugend Eine Welt, mit dem die erfolgreiche Schauspielerin, Moderatorin und Bestsellerautorin andere Menschen motivieren möchte, es auch zu tun. „Ich bin seit über 20 Jahren in den Armutsgebieten dieser Erde unterwegs und habe schon viele bewegende Schicksale gesehen. Mir geht es gut, dafür bin ich dankbar und deshalb möchte gern etwas zurückgeben. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem Testament die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt bedenke, die im Globalen Süden seit Jahren hilft, benachteiligte Kinder von der Straße zu holen, um ihnen Bildung zu ermöglichen.“

Es gibt viel zu tun

Chris Lohner hat sich entschieden die letzte Tranche ihres Lebens, solange sie auch dauern mag, benachteiligten Kindern zu widmen. Und da gibt es viel zu tun. „In Sierra Leone werden Mädchen zur Prostitution gezwungen, kleine Buben müssen als Kindersoldaten kämpfen. Man muss sie von der Straße wegholen, man muss ihnen Bildung verschaffen. Nochmals: Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.“

Mut, Zuversicht und Lebensfreude

Die Jugend Eine Welt-Botschafterin weiß, wovon sie spricht. Projektreisen – immer ehrenamtlich und auf eigene Kosten - brachten sie in die entlegensten Dörfer Afrikas oder Lateinamerikas, dort, wo die Armut am größten ist. Aber: „Der ungebrochene Mut und die Lebensfreude dieser Menschen, haben mich dazu angespornt, zu helfen.“

Hilfe ist rückbezüglich

Fast 800.000 Österreicher (16% der über 40-Jährigen) – vor allem Menschen ohne Erben – können sich laut einer Market-Studie vorstellen, eine gemeinnützige Organisation im Testament zu bedenken. Damit hat sich das Interesse an dieser Möglichkeit in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2022 markierten 120 Mio. Euro an Testamentsspenden in Österreich einen neuen Rekord. Jeder neunte Spendeneuro stammte somit aus einem Vermächtnis und bildet eine der wichtigsten Stützen für die Finanzierung gemeinnütziger Hilfsprojekte.

Dennoch ist das Thema Testamentsspende in der Öffentlichkeit noch immer eine sensible Angelegenheit. Dieser Sache ist sich auch Chris Lohner bewusst. Die Gewissheit, auch nach dem Tod weiter sinnvoll helfen zu können, veranlasste sie zu ihrem Entschluss, Jugend Eine Welt in ihrem Testament zu begünstigen und damit die wichtige Arbeit der österreichischen Entwicklungsorganisation im Globalen Süden zu unterstützen. „Alles ist im Leben rückbezüglich. Im Guten wie im Schlechten. Anderen zu helfen tut einem auch selbst gut. Wenn es mir gelingt, ein Kind aus der Armutsspirale herauszuholen, so ist das für mich eine große Freude – ein Erfolgserlebnis.“

Großer Dank an alle, die an der Konzeption und Umsetzung der Jugend Eine Welt-Werbekampagne pro Bono mitgewirkt haben: Chris Lohner, Agentur Heimat Wien, erna, Inge Prader, Regisseur Markus Gasser & Team sowie Künstlerhaus Wien | Gesellschaft Bildender Künstlerinnen und Künstler



Den Jugend Eine Welt-Spot mit Chris Lohner finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=dlsz7yM-pV4

Weitere Infos unter www.jugendeinewelt.at/testament



Fotos bzw. Sujets in hochauflösenden Formaten schicken wir Ihnen gerne zu bzw. finden Sie unter www.jugendeinewelt.at/chris-lohner

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!



