„Hitler-Balkon“: Haus der Geschichte Österreich mit Sonderführungen

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ergänzt das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) kurzfristig sein Programm um zwei Sonderführungen mit Direktorin Monika Sommer am 7. und 14. September 2023. Unter dem Titel „(K)ein Hitler-Balkon. Zu einer offenen Wunde der Zeitgeschichte“ gibt sie Einblicke in dessen Geschichte und thematisiert den Umgang mit diesem verstörenden Ort, der symbolisch für die lange Zeit fehlende Auseinandersetzung mit Österreichs NS-Vergangenheit steht. Das hdgö beschäftigt sich in seinen Ausstellungen und dem Vermittlungsprogramm laufend mit Nationalsozialismus, Antisemitismus, Demokratie sowie Rechtsstaatlichkeit. Von 3.-10. November findet die „Aktionswoche gegen Antisemitismus“ statt.

Mit 15. März 1938 wurde der Altan der Neuen Burg, von dem aus Adolf Hitler seine „Anschluss-Rede“ hielt, zum Symbol für die nationalsozialistische Expansionspolitik. Das hdgö regt seit seiner Eröffnung einen neuen Umgang mit diesem „kontaminierten“, aber auch tabuisierten Ort an: Der sogenannte „Hitler-Balkon“ ist nach wie vor – vom Heldenplatz aus gesehen – weder kontextualisiert noch für aktive Erinnerungs- und Bildungsarbeit betretbar. Dadurch ist es der Republik bislang nicht gelungen, ihn symbolisch demokratisch und rechtsstaatlich neu zu deuten. Die Fläche im Inneren der Neuen Burg, die direkt auf den Altan führt, wird vom hdgö für Sonderausstellungen genützt. Für den Altan selbst hat das Museum keine Zuständigkeit, er ist für die Öffentlichkeit gesperrt.

„Als Zeitgeschichte-Museum tragen wir mit unseren Mitteln laufend alles dazu bei, die Geschichte dieses Ortes zu thematisieren und darüber aufzuklären. Es ist zentrale Aufgabe des hdgö, die Zeit des Nationalsozialismus und den Umgang damit in Österreich immer wieder aktiv aufzugreifen. Dazu haben wir ein breites Angebot geschaffen, mit vielfältigsten Aktivitäten im Museum ebenso wie online. Aus dem aktuellen Anlass ist es mir ein persönliches Anliegen, kurzfristig zwei Sonderführungen zum Altan anzusetzen“, sagt hdgö-Direktorin Monika Sommer. „International ist aktive Erinnerungsarbeit an vielen solcher „Täter-Orte“ gang und gäbe. Es ist mehr als wünschenswert, dass die Republik bis zum 80. Jahrestag ihrer Gründung gerade an diesem Ort ein demokratisches, rechtstaatliches Zeichen setzt und somit einer höchst problematischen Vereinnahmung entgegentritt.“

Direktorinnen-Führung am 7. und 14. September

Unter dem Titel „(K)ein Hitler-Balkon. Zu einer offenen Wunde der Zeitgeschichte“ gibt hdgö-Direktorin Monika Sommer persönlich Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart des Altans der Neuen Burg. Die erste Sonderführung findet am 7. September 2023 von 16.30 bis 18 Uhr vor dem Ausgang zum Altan im hdgö statt. Im Anschluss kann um 18 Uhr die Fokus-Führung „Demokratie in Bedrängnis“ besucht werden. Die zweite Sonderführung folgt eine Woche später, am 14. September von 16.30 bis 18 Uhr. Details und Online-Anmeldemöglichkeit im hdgö-Kalender.

Aktionswoche gegen Antisemitismus

Nach dem Erfolg des Vorjahres veranstaltet das hdgö zwischen 3. und 10. November 2023 erneut eine „Aktionswoche gegen Antisemitismus“ mit Workshops, Gesprächen, Vorträgen, Diskussionen und Führungen. Das Detailprogramm ist ab Mitte September auf der hdgö-Webseite abrufbar, wo auch Plätze online reserviert werden können.

In der hdgö-Hauptausstellung: Erinnern

Was bedeutet Erinnern an den Nationalsozialismus? Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für die Gegenwart? Seit März 2023 zeigt der neu gestaltete Themenbereich „Erinnern: Die Gegenwart der NS-Vergangenheit“ in der Hauptausstellung, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ein laufender Prozess ist, der sich nicht abschließen lässt. Das Museum sammelt auf einer digitalen Landkarte „Baustellen der Erinnerungskultur“.

Abstimmung im Museum: Soll der Altan geöffnet werden?

Vor dem Ausgang zum Altan fragt das Museum nach der Meinung der Besucher*innen: Soll dieser Ort für die Öffentlichkeit geöffnet werden oder lieber nicht? Bislang haben 131.738 Menschen ihre Stimme abgegeben, 114.361 davonsprechen sich für eine Öffnung des Altans aus.

Online-Ideensammlung

Digital sammelt das Museum seit 2019 Ideen: Wenn dieser Ort öffentlich zugänglich wäre, wie sollte er genutzt werden? Interessierte können ihre Vorschläge im Online-Projekt „Der Balkon, eine Baustelle“ hochladen und über ihre Favoriten abstimmen. Insgesamt wurden bereits rund 400 Ideen und über 9.000 Voting-Stimmen abgegeben.

Die Geschichte des Altans in Bildern

Das hdgö beschreibt die Geschichte des Altans online anhand von ausgewählten, prägnanten Bildern beginnend mit dem Jahr 1901 in einer kleinen Web-Ausstellung.

