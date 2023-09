Schulstart in Wien für 242.000 Kinder und Jugendliche

Für 20.000 Kinder ist es der allererste Schultag

Wien (OTS/RK) - „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern in Wien einen guten Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr. Besonders jenen, die heute zum ersten Mal in die Schule gehen, denn für sie beginnt ein neuer aufregender Lebensabschnitt“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Für die neuen Pädagoginnen und Pädagogen im Wiener Schulwesen wurde eine Informationsbroschüre erstellt, in der das Wichtigste rund um den Einstieg gesammelt ist: vom Dienstrecht über Erlässe bis zur Schulautonomie. Die Broschüre ist auch digital auf www.bildung-wien.gv.at zu finden. 1.500 neue Pädagoginnen und Pädagogen starten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Schuljahr. Sie alle sind gemeinsam mit ihren Schulleitungen am 19. September zum Willkommensfest im Wiener Rathaus eingeladen.

„Ich freue mich sehr, neben 242.000 Schüler/innen, die heute in ein neues, aufregendes Schuljahr gehen, auch über 1500 neue Lehrkräfte in den Wiener Schulen begrüßen zu dürfen. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es toll und wichtig zugleich, diesen sinnstiftenden Beruf zu ergreifen und Kinder und Jugendliche beim stetigen Bildungserwerb zu begleiten. Alles Gute und viel Erfolg!“, wünscht Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Lesepatinnen und Lesepaten herzlich willkommen

Seit mehr als zehn Jahren besuchen die ehrenamtlichen Wiener Lesepatinnen und Lesepaten Volksschulen und Mittelschulen und unterstützen die jungen Menschen in Kleingruppen beim Lesen. Die Kinder bekommen direktes Feedback, Lob und Anerkennung und freuen sich jede Woche auf die gemeinsame Lesezeit. Derzeit unterstützen 760 Lesepatinnen und Lesepaten Wiener Kinder. Neue Unterstützerinnen und Unterstützer, besonders auch muttersprachliche, sind herzlich willkommen. Neben bekannten Fremdsprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch werden auch Personen mit Muttersprache Arabisch, Dari, Farsi, Türkisch oder Ukrainisch gesucht.

Schwerpunkt Finanzbildung

„Ein wichtiger Aspekt eines selbstbestimmten Lebens ist Finanzkompetenz. Diese führt zu weniger Geldsorgen, höherer Entscheidungsfähigkeit und ist damit ein wirksamer Schutz vor Armut“, betont Bildungsdirektor Heinrich Himmer. In Kooperation mit der Schuldnerberatung Wien und der Arbeiterkammer können junge Menschen den Finanzführerschein machen. Dadurch wissen sie über Themen wie Online-Shopping und Ratenzahlungen besser Bescheid und lernen, wie sie mit dem zur Verfügung stehenden Geld gut auskommen.

Auch die Wirtschaftsuniversität Wien unterstützt die Finanzbildungsinitiative der Bildungsdirektion mit viel Wissen, Engagement und den Finanzbildungscoaches. Wünscht sich eine Lehrperson für eine Klasse – egal ob in der Unter- oder Oberstufe – zu bestimmten Finanzbildungsthemen Unterstützung, kann sie einen Finanzbildungscoach einladen, der ein für die Klasse maßgeschneidertes und qualitätsgeprüftes Unterrichtskonzept entwickelt und umsetzt.

Schwerpunkt Klimabildung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Klimabildung, denn junge Menschen setzen sich jeden Tag fürs Klima ein und zeigen, welche Bedeutung es für uns alle hat. Die derzeit rund 50 Klimabeauftragten an den Wiener Schulen sind ein wachsendes Netzwerk an Pädagoginnen und Pädagogen, die Mut zum Handeln geben. Sie sind Ansprechpersonen für Projekte und Fragen und unterstützen bei der Umsetzung.

Runder Tisch am 9. November

Am 9. November 2023 wird der 5. Runde Tisch „Respektvolle Schule: Gemeinsam gegen Gewalt an Wiener Schulen“ stattfinden. Eingeladen werden Institutionen aus den Bereichen Sicherheit, Bildung und Jugend, die Schulpartner/innen (Pädagog/innen-, Schüler/innen- und Elternvertreter/innen), die Repräsentant/innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Parteien sowie der Religionsgemeinschaften.

Information zu den Schwerpunkten finden Sie unter https://bildungshub.wien

Alle Informationen rund um Schule finden Sie unter https://www.bildung-wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.

