Einladung Pressegespräch „Hallo Gesundheit“: Vinzenz Gruppe startet Patient*innenportal

Wien (OTS) - Das Gesundheitssystem, wie wir es bisher kennen, stößt zunehmend an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Einfach immer ,Mehr vom Gleichen‘ – also mehr Betten und mehr Angebote schaffen – ist keine ausreichende Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Ermächtigung der Patient*innen, aktiv die Kontrolle über ihre Gesundheitsversorgung zu übernehmen.

Genau hier will "Hallo Gesundheit", der digitale Assistent für Termine, Befunde und Sprechstunden, ansetzen und die Gesundheitsversorgung in die Zukunft führen. Dieses neue Patient*innenportal hat die Vinzenz Gruppe, eine der größten privaten Trägerinnen von gemeinnützigen Gesundheitseinrichtungen in Österreich, gemeinsam mit dem Technologiepartner Siemens Healthineers entwickelt.

Im Rahmen eines Pressegesprächs freuen wir uns, Ihnen das neue Patient*innenportal Hallo Gesundheit vorzustellen.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Dr. Michael Heinisch , Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe

, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe Dr. Samrend Saboor, Head of Connected Care Siemens Healthineers

Head of Connected Care Siemens Healthineers DI (FH) Thomas Kurmann, Head of Healthcare IT Siemens Healthineers CEECA

Head of Healthcare IT Siemens Healthineers CEECA OA Dr. Georg Tentschert, Leiter des Adipositas Zentrums im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien und Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie



Datum: 13.09.2023, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Innovationszentrum der Vinzenz Gruppe

Kundmanngasse 21-23, 1030 Wien, Österreich

