VPNÖ-Zauner: Hergovich soll seine Partei für parteipolitische Auftritte nützen und nicht die ÖBB

St. Pölten (OTS) - „Es ist befremdlich, dass Sven Hergovich die Eröffnung des neuen ÖBB-Bahnhofs in Ebreichsdorf zu einer parteipolitischen Bühne umfunktioniert hat. Dass er eine solche Feierstunde für Kritik am Land im Allgemeinen und am Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich im Speziellen nützt, ist wirklich dreist. Für solche Auftritte soll er die Organisationskraft seiner Partei nützen und nicht die ÖBB. Dieser Auftritt reiht sich ein in eine Reihe von sonderbaren Aktionen des Sven Hergovich. Damit beweist er einmal mehr: Egal wo, egal wann. Sven Hergovich nutzt wirklich jede Gelegenheit, um auf unser Land zu schimpfen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner zu Aussagen des SPÖ-Landesvorsitzenden Hergovich bei der Eröffnung des neuen ÖBB-Bahnhofes in Ebreichsdorf.

