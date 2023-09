Toto: Doppeljackpot nach Garantie-Runde – 115.000 Euro warten

Solo-Gewinne bei Zwölfer und im zweiten Rang der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Garantie-Runde am vergangenen Wochenende gab es – erneut – keinen Dreizehner, wodurch exakt 100.000 Euro im Topf bleiben und es in der nächsten Runde um einen Doppeljackpot mit rund 115.000 Euro geht.

Ein einziger Quicktipp genügte einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus Salzburg, um den einzigen Zwölfer der Runde zu tippen. Dafür gibt es rund 7.500 Euro. Der Computer irrte lediglich bei Spiel 11, indem er Kaiserslautern den Heimsieg gegen Nürnberg nicht zugetraut hatte.

In der Torwette gab es erneut keine „fünf Richtigen“, sodass der Jackpot in die nächste Runde geht. Für den Sologewinn im zweiten Rang und damit für vier richtige Ergebnisse erhält ein Wiener bzw. eine Wienerin rund 500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 36 ist am Samstag um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 35B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 7.466,70 8 Elfer zu je EUR 207,40 93 Zehner zu je EUR 35,60 221 5er Bonus zu je EUR 6,20

Der richtige Tipp: X 2 1 1 2 / 1 2 1 X X 1 2 1 1 1 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.961,68 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 488,30 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 61,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 169.805,61

Torwette-Resultate: 2:2 0:+ +:0 +:1 0:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at