Fiaker in Salzburg - Bürgermeister bleibt Antworten schuldig

Nach Nicht-Beantwortung von Fragen zum Umgang mit Fiakerpferden durch die Amtstierärztin lieferte auch Bürgermeister Preuner (ÖVP) keine Antworten mit Substanz

Wien (OTS) - Anlässlich zahlreicher Missstände bei den Salzburger Fiakern und einer deutlichen Verschlechterung des Schutzes der Pferde durch den neuen Fiakervertag übermittelte der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN am 3. Juli einen Fragenkatalog an die in Salzburg für Fiaker zuständige Amtstierärztin. Nachdem dieser unbeantwortet blieb und auch die Anfrage für ein Treffen ignoriert wurde, brachte Bürgerlisten-Abgeordneter Bernhard Carl die Fragen als Anfrage im Gemeinderat ein. Diese Anfrage beinhaltet die Themen Fütterung und Tränkung der Pferde, Einhaltung der Ruhetage, Hitze– und Kältestress, tierärztliche Kontrollen sowie allgemeine die Pferde betreffende Schutzmaßnahmen, wie sie auch in den letzten Jahren öffentlich diskutiert wurden.



Doch anstatt auf die Fragen einzugehen und diese zu beantworten, hat Bürgermeister Preuner nur mit oberflächlichen und willkürlichen Antworten reagiert. Viele Fragen wurden gar nicht beantwortet. Die von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) abgegebene Stellungnahme zeugt von Desinteresse und mangelndem Verantwortungsbewusstsein. Die Behörde schiebt die Verantwortung auf die Fiakerbetriebe ab und scheint darauf zu vertrauen, dass diese sich selbst kontrollieren. Und das, obwohl der VGT in der Vergangenheit schon mehrmals Vertragsverletzungen und Tierquälereien seitens der Fiaker dokumentiert und zur Anzeige gebracht hat, wie beispielsweise das Quälen eines Pferdes mit Chilipaste und sowohl im Juli 2022 als auch im Juli 2023 brutale Schläge ins Gesicht eines Pferdes. Besonders absurd: Obwohl der VGT im letzten Jahr die systematische Nichteinhaltung der laut damaligem Vertrag verpflichtenden Ruhetage für die Pferde dokumentierte und dem Magistrat übermittelte, wird laut Bürgermeister Preuner die Kontrolle der Ruhetage weiterhin den Betrieben überlassen. Diese Vorgehensweise lässt große Zweifel an der Wirksamkeit der Überwachung und der tatsächlichen Einhaltung von Tierschutzstandards aufkommen.

Georg Prinz vom VGT zeigt sich über die Vorgehensweise des Salzburger Bürgermeisters enttäuscht: "Die Art, wie die Salzburger Stadtverwaltung und Bürgermeister Preuner mit kritischen Fragen von Tierschützer:innen umgehen, sind leider ein besorgniserregender Fall von mangelnder Transparenz und von offen zur Schau gestellter Verantwortungslosigkeit! Es ist schlichtweg empörend, wie Bürgermeister Preuner die Augen vor den offensichtlichen Missständen rund um Salzburgs Fiakerpferde verschließt."

Hier finden Sie alle gestellten Fragen und die Antworten von Bürgermeister Preuner zum Nachlesen.

