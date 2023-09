Lotto: Beide Jackpots mit Solo-Gewinnen geknackt

Sechser mit rund 1,6 Mio. Euro in der Steiermark, 212.000 Euro für Fünfer mit Zusatzzahl nach Kärnten

Wien (OTS) - Der Lotto Zwillingsjackpot ist geknackt, und in beiden Fällen gab es einen Sologewinn. Beim Sechser war es ein Spielteilnehmer aus der Obersteiermark dem es gelang, die „sechs Richtigen“ zu tippen und damit zum Millionär zu werden. Im zweiten von zwei gespielten Tipps kreuzte er jene Kombination an, die letztlich rund 1,6 Millionen Euro wert war.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl war es ein in Kärnten gespielter Quicktipp, der zum Erfolg führte. Der Computer setzte gleich in das erste von drei ausgefüllten Tippfeldern den gewinnbringenden Tipp, und der Kärntner bzw. die Kärntnerin darf sich nun über die Jackpot-Summe von mehr als 212.000 Euro freuen.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser-Gewinn aus, und so kamen wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten. Auf sie wurde die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt, und 45 Spielteilnehmer:innen gewannen damit jeweils mehr als 7.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Mittwoch werden 150.000 Euro erwartet.

Joker

Ebenfalls ohne Gewinn im ersten Rang endete die Ziehung beim Joker. Es war dies bereits das zweite Mal in Folge, wodurch am Mittwoch ein Doppeljackpot ausgespielt wird. Im Topf werden dann rund 500.000 Euro liegen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. September 2023

1 Sechser zu EUR 1.572.063,20 1 Fünfer+ZZ zu EUR 212.228,50 126 Fünfer zu je EUR 1.030,20 299 Vierer+ZZ zu je EUR 139,50 5.572 Vierer zu je EUR 43,60 7.462 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 85.587 Dreier zu je EUR 4,90 207.749 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 3 8 11 26 39 40 Zusatzzahl 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. September 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 45 Fünfer zu je EUR 7.709,00 2.379 Vierer zu je EUR 24,70 42.405 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 15 20 22 24 41 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. September 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 427.915,80 – 500.000 Euro warten 8 mal EUR 10.000,00 113 mal EUR 1.000,00 1.016 mal EUR 100,00 10.939 mal EUR 10,00 107.209 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 0 9 8 4 3 1

