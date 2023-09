Bezirksmuseum Simmering ab Freitag wieder geöffnet

Kleintierzucht-Schau am 8.9., 10.9. und 15.9., Info: Telefon 4000/11 127

Wien (OTS/RK) - Die „Sommer-Pause“ des Simmeringer Bezirksmuseums (11., Enkplatz 2) geht dem Ende zu. Am Freitag, 8. September, nimmt das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker*innen-Team wieder den regulären Museumsbetrieb auf. Die Öffnungsstunden lauten: Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie jeden 2. und 4. Sonntag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Neben der fixen Bezirksgeschichte-Dokumentation können die Besucher*innen noch an 3 Tagen die Sonder-Ausstellung „Wie die Kleintierzucht die Welt verändert“ kostenlos besichtigen.

Der durch Kurator Erich Koller gestaltete Rückblick auf die lange Tradition der Zucht von Kleintieren in Wien wird nur mehr am Freitag, 8. September, von 14.00 bis 17.00 Uhr, am Sonntag, 10. September, von 10.00 bis 12.00 Uhr, sowie am Freitag, 15. September, von 14.00 bis 17.00 Uhr, gezeigt. Fotografien aus alter Zeit, Urkunden, Auszeichnungen, Texte über Tauben, Hühner und Kaninchen, Malereien und weitere Exponate sind für Groß und Klein interessant. Koller gehört dem „Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter mit Tier-, Natur- und Umweltschutz (RÖK)“ an. Auskünfte erteilt die ehrenamtliche Leiterin, Petra Leban, unter der Rufnummer 4000/11 127. Kontakt per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Rassezuchtverband Öst. Kleintierzüchter (RÖK): www.kleintierzucht-roek.at/

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

