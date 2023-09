Am 8. September live in ORF III: „Festkonzert aus St. Pölten“ zur Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes

Mit Tonkünstler-Orchester NÖ & Friends: Ina Regen, Thomas Gansch, Nikolaus Habjan, Igudesman & Joo

Wien (OTS) - Mit einem dreitägigen Open-Air-Spektakel wird am nächsten Wochenende die Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in Niederösterreichs Landeshauptstadt gefeiert: ORF III überträgt das zum Auftakt am Freitag, dem 8. September 2023, veranstaltete „Festkonzert aus St. Pölten“ im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“ (18.30 Uhr). Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich – Residenzorchester des Festspielhauses – & Friends bestreiten den musikalischen Abend der Sonderklasse auf der Bühne des Domplatzes. Zu den Acts zählen die beliebte Singer-Songwriterin Ina Regen, weiters der niederösterreichische Trompeter Thomas Gansch, Kunstpfeifer und Puppenspieler Nikolaus Habjan sowie das komödiantische Klassik-Duo Igudesman & Joo. Das einzigartige Crossover-Programm bietet eine Vielfalt an Kompositionen aus der klassischen Musik und berühmten Pop-Titeln. Die musikalische Leitung übernimmt Dirigent Richard Kaufman. Am Domplatz moderiert ORF-„Studio 2“-Präsentatorin Verena Scheitz.

Das Festkonzert eröffnet das Tonkünstler Orchester NÖ mit „Summon the Heroes“ des US-amerikanischen Komponisten John Williams. Anschließend folgen gemeinsame Auftritte mit Kunstpfeifer Nikolaus Habjan: Mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Voi, che sapete“-Arietta des Cherubino aus „Le nozze di Figaro“ und „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“-Arie der Königin der Nacht aus „Die Zauberflöte“, außerdem Jacques Offenbachs „Les oiseaux dans la charmille“-Arie der Olympia aus der Oper „Les contes d'Hoffmann“. Der österreichische Star-Trompeter Thomas Gansch gibt u. a. seine „Festliche Eröffnung“ für Trompete und Orchester zum Besten. Außerdem steht der gebürtige St. Pöltner in seiner Heimatstadt u. a. mit den Darbietungen von „Stardust“ von Hoagy Carmichael sowie „Basin Street Blues“ von Spencer Williams mit dem Orchester auf der Bühne. Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts ist die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen, die gemeinsam mit dem Tonkünstler Orchester NÖ Titel wie „Mut im Bauch“ oder „Wie a Kind” präsentieren wird. Danach ist das Duo Igudesman & Joo, bestehend aus Komponist, Geiger und Musikkomödiant Aleksey Igudesman sowie Pianist, Komponist, Dirigent und Humorist Hyung-ki Joo, mit Performances zur Musik nach Sergei Rachmaninoff zu erleben: Unterstützt werden sie von der preisgekrönten Perkussionistin, Schlagzeugerin und Komponistin Lucy Landymore. Zum Konzertende gibt das Tonkünstler Orchester NÖ eine weitere Komposition von John Williams, „The Flight to Neverland“ aus dem Fantasyfilm „Hook“ von Steven Spielberg, zum Besten.

Das Fest am St. Pöltner Domplatz wird am Samstag, dem 9. September, mit einem weiteren Konzertevent – diesmal moderiert vom Ö3-Duo Gabi Hiller und Philipp Hansa – fortgesetzt. Die Acts des Ö3-Konzerts sind Lukascher, Josh. sowie Pizzera & Jaus.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at