Fischer/Grüne: Fortbestand des VKI durch mehrjährigen Fördervertrag gesichert

Deutliche Erhöhung der Fördermittel in den letzten drei Jahren hat VKI wieder auf solide Beine gestellt

Wien (OTS) - „Dank deutlicher Erhöhung der Fördermittel war es über die letzten drei Jahr möglich, den Verein für Konsumentenschutzinformation (VKI) wieder auf solide Beine zu stellen. Durch die heuer fixierte Förderung für die nächsten drei Jahre ist die wichtige Tätigkeit des VKI im Bereich des Konsument:innenschutzes weiterhin gut abgesichert“, stellt Ulli Fischer, Konsument:innenschutzsprecherin der Grünen, erleichtert fest.

Nachdem unter blauer Ressortführung im Sozialministerium die Basisförderung für den VKI drastisch reduziert wurde und der Verein in finanzielle Schieflage geraten ist, heißt es nun endgültig aufatmen. „Ich freue mich, dass es unter unseren grünen Sozialministern gelungen ist, so viele Mittel für den VKI zur Verfügung zu stellen, wie noch nie zuvor“, freut sich Fischer. Der nun veröffentlichte Bericht zeigt klar auf, dass die Tätigkeit des VKI keineswegs ein Selbstzweck ist. Der VKI ist einer der wichtigsten Player in den Bereichen Beratung und Rechtsdurchsetzung für Verbraucher:innen und dient damit uns allen. Durch die vielfältigen Klagen, die er im Auftrag des Sozialministeriums in den unterschiedlichen Bereichen führt, wird es vielfach erst ermöglicht, den Rechten von Verbraucher:innen zum Durchbruch zu verhelfen. Sei es gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen für Haushaltsenergie oder die zuletzt in Auftrag gegebene Klage im Bankenbereich gegen eine Klausel, die 0 Prozent Sparzinsen für Verbraucher entgegen dem derzeit stark angestiegenen Zinsmarkt vorsieht.

„Um der Übermacht großer Unternehmen entgegen zu wirken, hat der VKI eine wichtige Aufklärungs- und Interventionsfunktion, da er Seite an Seite mit den Verbraucher:innen für mehr Gerechtigkeit kämpft. Ich bedanke mich bei Sozialminister Johannes Rauch, der sich erfolgreich für den vorliegenden, mehrjährigen Fördervertrag eingesetzt und damit auch den Fortbestand des VKI gesichert hat," sagt Fischer.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at