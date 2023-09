VP-Janoch: Wichtiger Schritt zur Hilfe für gewaltbetroffene Kinder

Auf Antrag der Wiener Volkspartei: Nummer von Rat auf Draht in allen Wiener Pflichtschulen ausgehängt

Wien (OTS) - „Dass immer mehr Kinder von Gewalt betroffen sind, ist leider nicht mehr wegzureden. Auch auf meine Nachfrage bei Rat auf Draht wurde bestätigt, dass die Belastung für Kinder und Jugendliche seit der Corona-Pandemie enorm gestiegen sind. Daher haben wir im Juni einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, die Notrufnummer von Rat auf Draht in die Liste der Notfallnummern in den Wiener Pflichtschulen aufzunehmen“, so die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Silvia Janoch.

Der Antrag wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Nun handelt auch der zuständige Stadtrat Wiederkehr und lässt die zuständigen Stellen beauftragen, den Wiener Pflichtschulen einen entsprechenden Aushang zur Verfügung zu stellen.

„Rat auf Draht ist eine wichtige Institution, an die sich Kinder und Jugendliche österreichweit mit allen Problemen rund um die Uhr anonym und kostenlos wenden können. Ich freue mich sehr, dass nun mit Schulbeginn die Telefonnummer von Rat auf Draht gemeinsam mit allen anderen Notrufnummern in den Aulen der Pflichtschulen gut sichtbar ausgehängt wird. Das ist ein wichtiger Schritt zur Hilfestellung für Kinder, die von Gewalt betroffen sind“, so die Gemeinderätin und Diplom-Pädagogin Janoch abschließend.

