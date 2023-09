„Abenteuer Höllental“: Wiener Wasser präsentiert Comic-„Festschrift“ zum 150-Jahr-Jubiläum

Signierstunde und Q&A mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Illustrator Albert Mitringer am 13. September

Wien (OTS) - Vor 150 Jahren wurde die I. Wiener Hochquellenleitung feierlich eröffnet. Der 24. Oktober 1873 markiert den Beginn der modernen Wiener Wasserversorgung. Anlässlich dieses Jubiläums hat Wiener Wasser eine „Festschrift“ in Form eines Comics erstellt. Die Geschichte „Abenteuer Höllental“ handelt von den Freundinnen Julia und Dominika, die sich auf die Spuren des Wiener Wassers begeben und im Höllental einige Überraschungen erleben. Der Comic ist in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Albert Mitringer entstanden.

Das Abenteuer der Freundinnen spielt im niederösterreichischen Quellschutzgebiet. Hier liegt der Ursprung der I. Hochquellenleitung, die Kaiserbrunnquelle. An diesem Ort will Dominika für ihre vorwissenschaftliche Arbeit recherchieren. Julia braucht für ihre Bewerbung an der Universität Naturaufnahmen. Die beiden werden jedoch von einem Gewitter überrascht, das sie vor ungeahnte Herausforderungen stellt.

„Die Wienerinnen und Wiener wissen ihr Trinkwasser sehr zu schätzen. Aber nicht alle wissen, woher unser Wasser eigentlich kommt. Zum 150-jährigen Jubiläum der I. Wiener Hochquellenleitung ist es mir wichtig, das Bewusstsein für die Einzigartigkeit unserer Trinkwasserversorgung zu schärfen und einen Beitrag zur Klima- und Umweltbildung zu leisten. Denn damit wir Wasser in so guter Qualität trinken können, ist der Schutz der Quellgebiete besonders wichtig. Und das und vieles mehr versucht der Comic auf spannende und kreative Weise zu vermitteln“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Versteckte QR-Codes in den Bildern führen zu weiteren Informationen.

Über die Zusammenarbeit erzählt Albert Mitringer: „Es war ein spannendes Projekt, bei dem ich einen Blick hinter die Kulissen von Wiener Wasser werfen konnte. Uns war es wichtig, eine Geschichte zu schreiben, die unterhaltsam ist und zugleich die Wasserversorgung und die engagierten Menschen dahinter ins Rampenlicht rückt.“

Der Chef von Wiener Wasser, Paul Hellmeier, ergänzt: „Die menschliche Ebene spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle, wird doch die Freundschaft der beiden jungen Frauen auf eine Probe gestellt. Zusammenhalt und Teamgeist – eine wichtige Botschaft für die Arbeit rund um das Wiener Hochquellwasser.“

Comic pünktlich zum Schulstart an allen Oberstufenschulen in Wien

Der Comic liegt ab 4. September in den Wiener Jugendzentren, bei WIENXTRA und beim Wiener Stadtservice kostenlos auf. Zudem bekommen alle Wiener Oberstufenschulen Exemplare des Comics für ihre Schulbibliotheken. Über wien.gv.at/wienwasser kann der Comic gratis bestellt werden.

Für Comicfans findet am 13. September 2023 um 17 Uhr eine Präsentation mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Illustrator Albert Mitringer samt Signierstunde bei Pictopia Comics, Liechtensteinstraße 64, 1090 Wien, statt.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky

Telefon: +43 1 4000 81853

E-Mail: philipp.lindner @ wien.gv.at



Astrid Rompolt

Stadt Wien – Wiener Wasser

Telefon: +43 1 599 59 31071

E-Mail: astrid.rompolt @ wien.gv.at