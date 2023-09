Wien Ticket Back To School Aktion von 4. bis 18. September 2023 Bis zu 30% Ermäßigung auf zahlreiche Events

Wien (OTS) - Wien Ticket, der Full-Service-Ticketdienstleister der Wien Holding, bietet bei seiner Back To School Aktion von 4. bis einschließlich 18. September 2023 bis zu 30% Ermäßigung auf zahlreiche Veranstaltungen.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das neue Schuljahr steht vor der Tür. Die Schultüte ist allerdings noch leer? Kein Problem: Die „Back To School“ Angebote von Wien Ticket versprechen mit einer breiten Palette an High-End-Veranstaltungen schöne Momente mit Freunden oder der Familie zu reduzierten Preisen. Ab 04.09.2023 bis 18.09.2023 heißt es schnell sein, Tickets für Ihre Eventhighlights sichern und bis zu -30% auf den Kartengrundpreis sparen!

Buchbar ist die Aktion online über https://www.wien-ticket.at/de/sonstiges/back-to-school im Wien Ticket-Call-Center unter 01/58885 (täglich von 8 bis 20 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper sowie an allen Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

Highlights der Back to School Aktion 2023

REBECCA, Raimund Theater, alle verfügbaren Vorstellungen im September & Oktober 2023, Eintritt -20%

Ein bisschen Hass muss sein, Casanova, 6.9.2023, Eintritt -20%

humanistää!, Volkstheater, 23. & 24.9.2023 und 7. & 8.10.2023, Eintritt -30%

The Hunt is Up, MusikTheater, 5.10.2023, Eintritt -10%

RuPaul's Drag Race, Wiener Stadthalle, 7.11.2023, Eintritt -30%

Annett Lousian, Wiener Stadthalle, 24.11.2023, Eintritt -20%

Sarah Connor, Wiener Stadthalle, 14.12.203, Eintritt -20%

One Night of Tina, Wiener Stadthalle, 19.1.2024, Eintritt -20%

Lord of The Rings, Wiener Stadthalle, 16.2.2024, Eintritt -10%

Weitere Veranstaltungen unter https://www.wien-ticket.at/de/sonstiges/back-to-school

Wien Ticket-Gutscheine zum Schulbeginn

Wer noch keine konkreten Pläne für einen Veranstaltungsbesuch hat, ist mit den Wien Ticket-Gutscheinen gut beraten. Die Gutscheine sind für alle Veranstaltungen, die von Wien-Ticket angeboten werden, einlösbar und der Gutscheinbetrag ist frei wählbar.

Die Gutscheine gibt es online unter https://www.wien-ticket.at/de/service/gutschein, auch in der bequemen Print@home-Variante.

Wien Ticket ist Branchen-Champion und garantiert Tickets zu Bestpreisen

Die ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat in den Jahren 2020, 2021 sowie 2023 Wien Ticket als Full-Service-Ticketdienstleister zum Kunden- und Branchen-Champion gekürt. Das Unternehmen konnte damit zum dritten Mal die begehrte Auszeichnung für sich beanspruchen. Für diesen Titel sind Bestnoten bei Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis erforderlich. Bei allen drei Bewertungskriterien konnte Wien Ticket klar überzeugen und belegte den ersten Platz.

Zahle weniger, erlebe mehr – dank transparenter Preise

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Kundenzufriedenheit und eine faire Preispolitik wichtiger denn je. Deshalb garantiert Wien Ticket Transparenz im Umgang mit Preisen und Gebühren. Tatsächliche Ticket-Preise werden bei der Wahl der Veranstaltung vor dem Kauf angezeigt. Es kommen im Laufe des Kaufvorgangs keine unerwarteten Service-Gebühren hinzu. Wer dieses Service und Preis-Leistungs-Verhältnis eines Ticketing-Unternehmens zu schätzen lernt, kauft auch in Krisenzeiten und den Jahren danach weiter dort ein.

