REMINDER: Einladung zum Pressegespräch "Auf dem Weg zur Umstellung auf Bioökonomie" anlässlich des European Bioeconomy Scientific Forums

Einladung zum Pressegespräch "Auf dem Weg zur Umstellung auf Bioökonomie" anlässlich des European Bioeconomy Scientific Forums

Mittwoch, 6. September, um 10 Uhr an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Wien (OTS) - Die Bioökonomie hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem zentralen Thema in Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsdiskursen entwickelt. Ihr Ziel: fossile Rohstoffe durch nachwachsende, biogene zu ersetzen und deren Produkte möglichst lange im Kreislauf zu führen. Seitdem gibt es etliche Fortschritte, was strategische Übereinkommen betrifft. So verfolgt auch Österreich seit 2019 durch einen Regierungsbeschluss eine Bioökonomiestrategie, seit 2022 gibt es dazu einen Aktionsplan. Wie steht es jedoch mit der Umsetzung? Was sind derzeit die wichtigsten Entwicklungen in Österreich, auf europäischer und internationaler Ebene? Welche Stufen der Wertschöpfungskette - von der Rohstoffaufbringung über Logistik und Materialeinsatz bis zur energetischen Verwertung – bergen die meisten Potentiale? Wird auch die Gesellschaft mittun und ihr Konsumverhalten entsprechend überdenken? Und wie könnten Sozial- und Geisteswissenschaften die ökonomische Wende unterstützen?

Anlässlich des European Bioeconomy Scientific Forums, das vom 6. bis 8. September an der BOKU stattfindet, bringt die Universität für Bodenkultur Wien als Vorsitzende der European Bioeconomy University Alliance Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Industrie und der jungen Generation aus ganz Europa zusammen und lädt zum

Pressegespräch

Am Weg zur Umstellung auf Bioökonomie

Zeit: Mittwoch, 6. September 2023, 10 Uhr

Ort: Seminarraum 19/1, Oskar-Simony-Haus (SIMH-DG/01)

Universität für Bodenkultur Wien

Peter Jordan-Straße 65, 1180 Wien

Begrüßung

Eva Schulev-Steindl

Rektorin der Universität für Bodenkultur Wien und Präsidentin der European Bioeconomy University Alliance (EBU)

Podium

Martin Greimel

Leiter des Zentrums für Bioökonomie (BOKU)

Peter Wehrheim

Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation

Marco Rupp

Bio-based Industries Consortium (BIC)

Camilla Werl

Vertreterin der Europäischen Bioeconomy Youth Ambassadors

Das Zentrum für Bioökonomie an der Universität für Bodenkultur Wien wurde vor 4 Jahren gegründet, koordiniert alle Bioökonomie-relevanten Themen innerhalb der BOKU im Bereich Forschung, Bildung und Innovation und vernetzt die BOKU-Forscher*innen mit nationalen und internationalen Kolleg*innen. Im Herbst 2022 übernahm die BOKU die Präsidentschaft der renommierten European Bioeconomy University Alliance (EBU).

