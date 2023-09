KSV1870 Sommerausklang als Wirtschafts-Hotspot

Der Gläubigerschutzverband begrüßte Geschäftspartner und Freunde des Hauses zum Networking in entspannter Atmosphäre am Donaukanal.

Wien (OTS) - 04.09.2023 – Nach der Premiere im vergangenen Jahr lud der KSV1870 auch heuer wieder am 31. August zum gemütlichen Sommerausklang auf die Summerstage in Wien. Neben Mitgliedern, Kunden und Lieferanten folgten auch zahlreiche Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen der Einladung – rund 300 Gäste durfte der KSV1870 vor Ort begrüßen.

In Zeiten großer globaler Herausforderungen braucht es zwischendurch auch Momente der Entspannung. Abseits von steigenden Kosten, fehlenden Arbeitskräften und der anhaltenden Inflation sind rund 300 Geschäftspartner und Freunde des Hauses der Einladung des KSV1870 gefolgt, um bei Barbecue, Cocktails und chilliger Loungemusik einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Zwischen Innovation und Investition

In ihrer Ansprache haben die beiden Geschäftsführer des KSV1870, Ricardo-José Vybiral und Hannes Frech, unter anderem die steigende Bedeutung eines professionellen Risikomanagements in volatilen Zeiten unterstrichen. Diese Entwicklung bestätigen auch die heimischen Unternehmen, etwa im Rahmen der Austrian-Business-Check-Umfrage, die der Gläubigerschutzverband zweimal pro Jahr durchführt. Passend dazu wurde die Mitgliedschaft des KSV1870, und welche Rolle diese insbesondere in risikoreichen Zeiten einnimmt, in den Mittelpunkt gerückt. Darüber hinaus wurde die Bedeutung von Innovationen und Investitionen adressiert, um sich aus Krisensituationen „freizuspielen“. Hier hat der KSV1870 unlängst das sogenannte BonitätsLabel entwickelt, ein interaktiver Bonitätsnachweis mittels QR-Code.

Netzwerken am Donaukanal

Abseits davon stand vor allem der Austausch mit KSV1870 Mitgliedern, Geschäftspartnern und Freunden des Hauses im Fokus, was den KSV1870 Sommerausklang einmal mehr zu einem launigen „Get together“ in gemütlicher Atmosphäre werden hat lassen.

Unter den rund 300 Gästen befanden sich unter anderem:

René Brandstötter, Allianz Elementar Versicherungs-AG

Dipl.-Ing. Cornelia Diesenreiter, Unverschwendet GmbH

Dr. Christine Dornaus, Wiener Städtische Versicherung AG

Sebastian Erich, Intermarket Bank AG

Univ. Prof. Dr. Peter Filzmaier, Institut für Strategieanalysen GmbH

Univ. Prof. Dr. Bettina Fuhrmann, Wirtschaftsuniversität Wien

Mag. Markus Gschladt, Mercedes-Benz Bank GmbH

Mag. Alexandra Habeler-Drabek, ERSTE Group

Dr. Valerie Hackl, Austro Control GmbH

Patricia Kasandziev, bank99 AG

Mag. Oliver Krupitza, ÖAMTC

KR Manfred List, FM Holding GmbH

Ralf-Wolfgang Lothert, JTI Austria GmbH

Dr. Ralph Müller, Wiener Städtische Versicherung AG

Dr. Wolfgang Petschko, DONAU Versicherung AG

Andreas Rast, „Die Presse“

Mag. Martin Resel, A1 Telekom Austria AG

Dr. Wolfgang Schubert, BLS Rechtsanwälte GmbH

Daniel Serafin, „Oper im Steinbruch“

Mag. Sonja Steßl, Wiener Städtische Versicherung AG

Dipl.-Ing. Dr. Thomas Stubbings, MBA, Cyber Trust Services GmbH

Dr. Michael Trestl, Austrian Airlines AG

Dr. Thomas Uher, Volksbank Wien AG

Dipl.-Ing. Peter Umundum, Österreichische Post AG

DI Wolfgang Viehauser, HYPO NOE

Mag. Wolfgang Wahlmüller, „Österreichisches Siedlungswerk“

Mag. Sonja Wallner, A1 Telekom Austria AG



Rückfragen & Kontakt:

Markus Hinterberger

KSV1870 Unternehmenskommunikation

T: 050 1870-8205

@: hinterberger.markus @ ksv.at

Web: www.ksv.at

https://twitter.com/KSV1870