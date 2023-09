24. Wachaumarathon: Mit der Wachaubahn zum Laufsportevent

LH-Stv. Landbauer: Highlight der Laufsportsaison mit bequemer An- und Abreise zu Start, Ziel und Staffelstationen mit der Wachaubahn

St.Pölten (OTS) - Am 17. September geht das bekannteste Wachauer Sportevent, der Wachaumarathon, zum mittlerweile 24. Mal über die Bühne. „Der Wachaumarathon ist ein Highlight der Laufsportsaison und lockt Jahr für Jahr tausende Familien und Sportbegeisterte aus nah und fern in die Region. Die Wachaubahn ist an diesem Tag im Sonderfahrplan unterwegs und bringt Sportlerinnen und Sportler sowie Fans bequem und stressfrei zu Start, Ziel und Staffelstationen der Bewerbe“, informiert LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen Barbara Komarek ergänzt: „Für die autofreie und klimafreundliche An- und Abreise stehen am Veranstaltungstag ganztägig Sonderzüge zwischen Krems, Spitz und Emmersdorf bereit, die kostenfrei genützt werden können. Bereits ab 7:40 Uhr sind die Züge für Läuferinnen und Läufer sowie Gäste im Weltkulturerbe unterwegs.“

Der Sonderfahrplan ist unter

https://www.wachaubahn.at/wachaumarathon-sonderfahrplan abrufbar.

Weitere Information: Katharina Heider-Fischer, MSc, Kommunikation Niederösterreich Bahnen, Telefon: +43/2742 360 990-1311, Mobil:

+43/676 566 24 53

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse