Der Countdown läuft. Wiener Elektro Tage mit zahlreichen Österreich Premieren.

Audi RS e-tron GT ice race, CUPRA Tavascan, Fiat 600E, KIA EV9 und Volkswagen ID.7 als Österreich Premieren

Österreichs größtes E-Mobilitäts Event mit zahlreichen Produkt Highlights

Porsche zeigt mit Mission X Concept als Vision des elektrischen Sportwagenbaus

Inyo Cab zeigt die Zukunft des autonomen Fahrens

FACC präsentiert Lufttaxi EHang216

Das größte E-Mobilitäts Event Österreichs punktet heuer mit zahlreichen Österreich Premieren von Serienmodellen bzw. innovativen Concept Cars und Studien, die diese Tage noch auf der IAA in München zu sehen sind.

Die Wiener Elektro Tage 2023 werden am Mittwoch, 13. September um 12.00h durch BM Michael Ludwig und die Veranstalter eröffnet werden. Im Anschluss an die Eröffnung wird Bürgermeister Ludwig bei einem kurzen Rundgang die Highlights der Veranstaltung besuchen.

Auf Tradition gebaut, im Schnee geboren. Das einzigartige Designkonzept des Audi RS e-tron GT ice race wurde vom legendären GP Ice Race beeinflusst und von Audi quattro inspiriert.

CUPRA wird mit dem zukunftsweisenden Modell Tavascan in Österreich seine Publikums Messe Premiere feiern. Das Modell ist erstmalig einem breiten Publikum mehrere Tage länger zugänglich. Die Reservierung des Tavascan wird ab Herbst möglich sein.

FIAT wird seiner Rolle als Vorreiter für nachhaltige urbane Mobilität erneut gerecht und präsentiert erstmalig in Österreich den neuen, vollelektrischen FIAT 600e.

Nach dem Kia EV6 ist der neue EV9 das zweite Modell der koreanischen Marke, das auf einer rein elektrischen Plattform mit tiefem Schwerpunkt aufbaut.

Volkswagen präsentiert den neuen ID.7 und damit die erste vollelektrische Limousine der Marke. Der „elektrische Passat“ mit der Kombination aus Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP), souveränem Antrieb, großzügigem Innenraum und Premiumtechnologien wird zur komfortablen Reiselimousine und erschließt ein neues Segment für die ID. Familie. Der Vorverkauf wird zeitgerecht mit der Eröffnung der Wiener Elektro Tage am Mittwoch, 13. September starten.

Innovative Konzeptfahrzeuge haben bei Porsche schon immer die Weichen für die Zukunft gestellt. Diese Tradition führt der Sportwagen-Hersteller mit der jüngsten Konzeptstudie fort: Der Mission X ist die spektakuläre Neuinterpretation eines Hypercars mit nach vorne oben öffnenden Le-Mans-Türen sowie hoch performantem und effizientem Elektroantrieb.

INYO realisiert Leichtbaufahrzeuge, die autonom betrieben werden können. Das modulare Konzept erlaubt die Anpassung an die verschiedensten Transportaufgaben.

Ein wichtiger Ansatz zur Erreichung dieser Ziele ist der Einsatz von Elektromobilität in der Luft, für die es bereits erste erfolgreiche Anwendungen gibt. Das internationale Luftfahrtunternehmen FACC mit Headquarter in Österreich ist hier an vorderster Front mit dabei. „Urban Air Mobility“ bezeichnet die Erweiterung städtischer Transportsysteme in den Luftraum. Derzeit wird eine Vielzahl von elektrischen Flugzeuggeräten für die urbane Luftmobilität entwickelt. Darunter sind Projekte wie der EHang 216.

Trailer Elektro Tage 2023

Auszug der teilnehmenden Marken (Stand September 2023):

Alveri, ARBÖ, AUDI, AVL, Bundesministerium für Inneres (BMI), CUPRA, FACC, Fiat, Ford, Hankook, inyo, KIA, Mercedes Benz, MOON POWER, ÖAMTC, ÖBB Rail & Drive, OMV, Porsche, Saubermacher, SEAT MÓ, sharetoo, ŠKODA, Smart, Vespa/Piaggio, VW, VW Nutzfahrzeuge, Wien Energie, WKO Wien

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne (Stand September 2023):

LEMO, DELADAP, Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021) und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Vielfältige Kulinarik und viele nachhaltige Schmankerl runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2023:

Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. September 2022

11:00 - 21:00 Uhr



Sonntag, 17. September 2022

11:00 - 15:00 Uhr

