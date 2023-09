Aktiver Herbstgenuss mit den neuen Karten der Mühlviertler Hügelwelt

Bad Zell/Mühlviertel (OTS) - Der Herbst in der Urlaubsregion Mühlviertler Alm Freistadt lässt sich auf zwei Rädern besonders genießen. Die passenden Begleiter sind dabei die neuen Karten „Radfahren in der Hügelwelt“ & „Genussvolle Hügelwelt“ – sie zeigen den Weg zu regionalen Köstlichkeiten, zu kurvigen Raderlebnissen und zu Rastplätzen mit Weitblick. Herbstgenuss vom Feinsten.

Vom Genussradler bis zum sportlich ambitionierten Rennradfahrer – in der Mühlviertler Hügelwelt mit 32 Gemeinden ist für jeden etwas dabei, wie die „Tour de Alm“ für Mountainbiker, die „Rennradhügelwelt“ oder die „Bierradtouren“ für Genussbiker. Das Radwegenetz vom Mühlviertel und Südböhmen ist eng verwoben und mit sehenswerten und kulinarischen Zielen gespickt. E-Bike Verleih- und Ladestationen an vielen Routen sorgen für unbeschwerte Radtage. Die neue Radkarte „Radfahren in der Hügelwelt“ beinhaltet nicht nur alle regionalen Radwege, sondern auch die beliebten vier Bierradtouren. Die grüne Hügellandschaft bietet für Genussradler willkommene Abwechslungen. Ob entlang eines Baches radeln, Innehalten an einem der Aussichtsplätze oder die beeindruckenden Granitformationen bewundern – die verkehrsarmen Nebenstraßen und Radwege sind perfekt geeignet für Ausflüge mit dem Rad. Wer es lieber gemütlicher angeht, der verlässt sich auf sein E-Bike.

Die vielen klein strukturierten Landwirtschaften und Produzenten sind das Genuss-Herz der Region. Sie pflegen die Mühlviertler Landschaft mit ihren sanften Hügeln, Streuobstwiesen und wilden Bächen. Hier stellen sie ihre Produkte mit größter Sorgfalt und Liebe her. Von A wie Apfelmost über Bier und Kräuter bis Z wie Ziegenkäse – die Hügelwelt-Produzenten bieten ein vielfältiges Genussangebot. Überzeugen Sie sich selbst von dem intensiven, echten Geschmack aus sorgfältiger Herstellung bei unseren Schaubetrieben und Direktvermarktern – die Karte „Genussvolle Hügelwelt“ lotst Sie zu regionalen, echten Geschmacksmomenten.



Weitere Tipps für einen ereignisreichen Hügelwelt-Herbst finden Sie in unserer Bucketlist, wie z.B. den neuen HoamatRITT und die Veranstaltungshighlights die „Mühlviertler Hügelwelt Classic“ – das Elite Rennrad Straßenrennen am 10. September 2023 in Königswiesen sowie der "Kunsthandwerksmarkt Mühlviertel - Südböhmen mit Frischmarkt" am 9. & 10. September in Windhaag bei Freistadt.

Als neuer touristische Leuchtturm in der Region ist das Impulshotel Freigold mit Selfness in Freistadt seit September 2023 eröffnet. Ein Ort der Sie inspiriert, verblüfft, belebt, entspannt & beflügelt, dass ist das Impulshotel Freigold.

Für Ihre Urlaubsplanung helfen wir gerne auch persönlich weiter unter anfrage @ muehlviertel.at oder unter +43 (0) 5 07263 – 21.





Entdecken Sie das Herbstparadies Mühlviertler Hügelwelt. Los geht's!

