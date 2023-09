Gaál/Kaup-Hasler: „Rettungsanker“ und Vienna Club Commission für unbeschwertes Feiern in Wien

Zusammenarbeit für respektvolles Miteinander – Schulungen zum Thema sexuelle Belästigung für Mitarbeiter*innen

Wien (OTS) - Unbeschwert feiern, tanzen und Party machen – so, dass alle sich dabei wohl fühlen: Darum geht es beim Ausgehen. Damit das so bleibt, gibt es die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“. Clubs, die mitmachen, positionieren sich klar gegen sexuelle Belästigung.

Vienna Club Commission und „Rettungsanker“ der Stadt Wien arbeiten für ein respektvolles, gewaltfreies Miteinander in der Wiener Clubszene zusammen

„Die neue Kooperation der Vienna Club Commission mit dem „Rettungsanker“ der Stadt Wien bietet allen interessierten Clubs und Veranstalterinnen und Veranstaltern die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen. Ziel ist es, noch breiter als schon bisher Bewusstsein für die Themen Gewaltschutz und sexuelle Belästigung zu schaffen und konkrete Handlungsoptionen für Mitarbeiter*innen aufzuzeigen – um Betroffene zu unterstützen. In Wien sollen sich alle sicher fühlen und unbeschwert und respektvoll feiern können. Gewalt und sexuelle Belästigung haben in unserer Stadt keinen Platz“ so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Der Rettungsanker signalisiert klar: Hier ist kein Platz für sexuelle Belästigung!“

„Es muss selbstverständlich sein, dass Frauen ein Konzert oder eine Party besuchen und unbeschwert genießen können. Es muss selbstverständlich sein, dass ein Nein ein Nein ist, und es muss selbstverständlich sein, dass Frauen, wenn sie sich belästigt fühlen, ernst genommen werden und keine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Lokale, die bei der Kampagne ,Rettungsanker‘ mitmachen, signalisieren klar: Hier ist kein Platz für sexuelle Belästigung! Wichtig ist, dass jede Frau ernst genommen wird, wenn sie sich belästigt fühlt. Bei der ,Rettungsanker‘-Schulung werden die Mitarbeiter*innen geschult, um sensibel zu reagieren und zu unterstützen, wenn Frauen von sexueller Belästigung betroffen sind“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Stadt Wien setzt auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen"

„In unserer Stadt darf es keinen Raum für Belästigung jeglicher Art geben. Es muss selbstverständlich sein, dass alle Wiener*innen die Möglichkeit haben, frei von Angst zu feiern und das vielseitige Nachtleben unserer Stadt genießen zu können. Das gilt natürlich sowohl für die Wiener Clubs als auch für alle anderen Kulturveranstaltungen. Die Stadt Wien setzt auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen und entwickelt Konzepte, um Frauen vor sexuellen Übergriffen zu schützen und für Betroffene Anlaufstellen zu schaffen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Daher ist der Stadt die Sicherheit auch im Club- und Veranstaltungsbereich ein wichtiges Anliegen. Die kostenlose Servicestelle Vienna Club Commission für die Wiener Club- und Veranstaltungsszene beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Sicherheit im Wiener Nachtleben. Damit gemeinsam mit den Clubbetreiber*innen und Veranstalter*innen entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können, um den ausreichenden Schutz von Club- und Veranstaltungsbesucher*innen zu gewährleisten, wurde in einer Umfrage eruiert, wo Sicherheitskonzepte lückenhaft sind und welche Bedürfnisse bestehen. Die VCC arbeitet aktuell unter Hochdruck an Maßnahmen, die auf den Ergebnissen dieser Befragung fußen.



„Ich bin dein Rettungsanker“-Schulungen: Kostenlose Erstgespräche beim Frauenservice Wien

Herzstück der Kampagne sind spezielle Schulungen für Mitarbeiter*innen, die für die Sicherheit der Wiener*innen sorgen. Zur Kampagne gehören auch E-Learnings, Videos, Plakate und Flyer, die über das Symbol „Ich bin dein Rettungsanker“ aufklären.

Nach dem Club Volksgarten konnte mit dem U4 ein weiterer Kooperationspartner in der Lokalszene gewonnen werden, der aktiv gegen sexuelle Belästigung in seinem Lokal vorgeht.

Die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ wurde am Donauinselfest 2018 auf Initiative von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál gestartet. Die erfolgreiche Aktion des Frauenservice Wien zeigt, dass sexuelle Belästigung in Wien keinen Platz hat. Partner*innen in der Kampagne sind neben dem Donauinselfest, den Wiener Bädern, den Wiener Linien auch die mobilen Inselteams der Wiener Gewässer und die Wiener Lokalszene. Das Motto der Kampagne: „Wir schauen aufeinander und die Stadt schaut auf dich.“ Bislang wurden mehr als 1.500 Mitarbeiter*innen im Rahmen der Kampagne geschult.

Wer an „Rettungsanker“-Workshops interessiert ist, meldet sich unter rettungsanker @ wien.gv.at. Auf Anfrage bietet das Frauenservice kostenlos Erstgespräche an.

Die Vienna Club Commission (VCC) ist die kostenlose Service- und Vermittlungsstelle für alle Akteur*innen im Wiener Club- und Veranstaltungskontext. Sie ist eine neutrale Ansprechstelle mit Fachexpertise, um Auskunft über die Wiener Club- und Veranstaltungslandschaft zu geben und bietet ein breites Beratungsspektrum, ergänzt um das Erarbeiten individueller Lösungen, in allen Belangen zur Wiener Clubkultur und Nachtwirtschaft.

