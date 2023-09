Gemälde-Schau „Farbe ist Freude“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Liebevoll ausgeführte Arbeiten der Malerin Viktoria Lako gibt es im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) in der Ausstellung „Farbe ist Freude“ zu sehen. Die Bilder-Schau läuft von Mittwoch, 6. September, bis Samstag, 23. Dezember. Viktoria Lako zeigt rund 40 Ölgemälde und Aquarelle. Die Künstlerin legt ansprechende Portraits und Alt-Wiener Ansichten vor. Ein Ankauf der Werke ist möglich. Offen ist das Museum jeweils am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag), E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

An Feiertagen und an schulfreien Tagen ist das Museum gesperrt. Viktoria Lako interessierte sich schon in jungen Jahren für die Malkunst. Seit der Pensionierung hat sich die kreative Seniorin ganz dem malerischen Schaffen verschrieben. Lako absolvierte in der Vergangenheit etliche Ausstellungen in Wiens Bezirksmuseen, beispielsweise in Hietzing (2019, 2017, 2011), in Rudolfsheim-Fünfhaus (2006) sowie auf der Wieden (2005). Umfassende Angaben zum Hietzinger Bezirksmuseum im Internet: www.bezirksmuseum.at.

