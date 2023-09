Kindergarten in Mödling feierlich eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Moderne Lern- und Spielwelten für unsere Kinder

St.Pölten (OTS) - In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den neuen 4-gruppigen NÖ Landeskindergarten in Mödling. „Ich freue mich, dass die Kinder in Mödling moderne Lern-und Spielwelten und gleichzeitig das engagierte Kindergartenpersonal eine funktionelle Arbeitsumgebung haben“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen ist mittlerweile ein ausschlaggebendes Qualitätskriterium geworden. Ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot spielt bei der Wohnortwahl junger Eltern eine wichtige Rolle. Denn das vorhandene Angebot entscheidet maßgeblich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Teschl-Hofmeister führt weiters aus: „Mit der ‚blau-gelben Betreuungsoffensive‘ schlägt das Land Niederösterreich ein neues Kapitel für Familien in Niederösterreich auf. Das Land Niederösterreich nimmt gemeinsam mit den engagierten Gemeinden in den kommenden Jahren 750 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand.“ Zum Ersten werde man die Kindergärten ab September 2024 auch für Zweijährige öffnen. Damit schließe man die Lücke zwischen dem Ende der Karenzzeit und dem Eintritt in den Kindergarten. Bereits im Herbst 2023 sollen in 15 Gemeinden Pilotkindergärten ihre Tore für Zweijährige öffnen. Zum Zweiten werde es bereits ab September 2023 kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder von null bis sechs Jahren geben. Der dritte Eckpunkt sei ein flächendeckendes Betreuungsangebot mit längeren Öffnungszeiten. Viertens werde man die Gruppengrößen verringern, zugleich den Personal-Kind-Schlüssel verbessern und fünftens wurden bereits in diesem Sommer die Schließtage reduziert.

