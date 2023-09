FPÖ - Nepp: ÖVP-Versagen rund um Klimaterroristen zum Schulstart

Ort und Zeit angekündigter illegaler Protest hätte unterbunden werden müssen

Wien (OTS) - Ein völliges Versagen bei dem durch die ÖVP geführten Innenressort im Zusammenhang mit den heutigen Sabotageakten der Klimaterroristen ortet der FPÖ Wien Landesparteiobmann, Stadtrat Dominik Nepp. „Die heutige illegale Protestaktion am Schwarzenbergplatz wurde durch die letzte Aktion via Twitter mit Ort und Uhrzeit angekündigt. Durch ein beherztes Eingreifen der Exekutive hätte die einstündige Blockade des Verkehrs verhindert werden können“, ist der freiheitliche Landeschef überzeugt und sieht ein Versagen von Innenminister Karner. „Während in Corona Zeiten die ÖVP ein hartes Durchgreifen der Exekutive befahl, werden bei der Klimasekte Samthandschuhe verordnet“, ärgert sich Nepp und mutmaßt, dass die ÖVP aufgrund ihrer Regierung mit den Grünen jegliche konservative Werte verkauft hat. „Medial darf die Volkspartei rechts blinken, danach wird konsequent links abgebogen, um den Regierungspartner positiv zu stimmen.“ Abschließend kündigt Nepp an, dass unter einer von den Freiheitlichen geführten Regierung der Spuk der Klimaterroristen ein rasches Ende finden wird.



