Akkodis präsentiert erstmals nachhaltiges Mobilitäts-Ökosystem auf IAA Mobility (FOTO)

München (ots) - Das disruptive Konzept rund um die Akkodis Smart Battery leistet Mehrwert für einen vernetzten und ressourcenschonenden Mobilitätssektor.

Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Vorreiter in der Smart Industry, stellt diese Woche auf der IAA Mobility ein digital vernetztes und nachhaltiges Mobilitäts-Ökosystem vor. Das einzigartige Konzept setzt sich aus verschiedenen elektrisch betriebenen Verkehrsmitteln wie E-Bikes, E-Rollern oder E-Autos zusammen. Verbindendes Element ist die Akkodis Smart Battery, ein modulares Batteriesystem, das flexibel für die unterschiedlichen Mobilitätsformen verwendet werden kann. Auf der IAA Mobility können sich die Besucher und Besucherinnen nun ein eigenes Bild der verschiedenen Anwendungsfelder des Konzeptes machen. Ein besonderes Highlight ist das von Akkodis Experten entwickelte Urban Lifestyle Vehicle (ULV), mit dem die Anwendung der Akkodis Smart Battery veranschaulicht wird.

Das von Akkodis vorgestellte Ökosystem steht im Kontext rasanter Entwicklungen im Mobilitätssektor: Durch digitale Plattformlösungen wie Car Sharing und Ride Hiring gewinnt die einfache und flexible Nutzung verschiedener Fortbewegungsmittel zunehmend an Bedeutung. Für eine optimale und nachhaltige Nutzung unterschiedlicher Fahrzeugtypen, wie beispielsweise E-Fahrrad oder E-Roller, ist insbesondere die Vernetzung der batteriebasierten Antriebssysteme entscheidend. Bislang besteht hier Bedarf an flexiblen und einheitlichen Lösungen. So sind Fahrzeugbatterien derzeit nicht standardisiert und können nicht zwischen verschiedenen Anwendungen getauscht werden.

Das nachhaltige Mobilitäts-Ökosystem von Akkodis basiert auf dem Konzept, verschiedene Batterietechnologien auf modulare Weise in einen standardisierten Rahmen einzubinden, und bietet eine Lösung für diese zentralen Herausforderungen der Mobilität.

Die Akkodis Smart Battery zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus: Während Größe und Schnittstelle der Batterie standardisiert sind, können im Inneren des Moduls unterschiedliche Batteriechemien und Zelltypen eingesetzt werden. Mit einem Maximalgewicht von 18 kg kann sie zudem einfach zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln gewechselt oder an entsprechenden Ladestationen gegen eine voll geladene Batterie getauscht werden. Dabei unterstützt das in der Cloud vernetzte Batterie-Management-System (BMS) mit KI-gestützter Batteriezustandsbestimmung (State-of-Health, SOH) und Prognose. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugtypen eines Mobilitäts-Ökosystems erleichtert.

Die Idee hinter dem Konzept beschränkt sich nicht nur auf den Verkehrssektor, sondern erstreckt sich im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft auf alle batteriebasierten Anwendungsgebiete. Mit seiner chain2battery-Lösung nutzt Akkodis digitale Ledger-Technologien (DLT), um eine vertrauenswürdige Rückverfolgbarkeit der austauschbaren Batteriemodule zu gewährleisten und die Nachhaltigkeit im Rahmen des ressourcenschonenden Umgangs im Batterie-Lebenszyklus zu unterstützen. So findet das Konzept auch im Energiesektor Anwendung. Hier ist die Smart Battery nach der Verwendung in Fahrzeugen langfristig auch auf einen stationären Einsatz als Energiespeicher - etwa für lokale Solaranlagen - ausgelegt. Mit einem Fokus auf sogenannte "Second Life" Benutzung ist die Batterie damit in mehreren Lebenszyklen anwendbar. Durch das standardisierte Modul wird mit den verwendeten Ressourcen schonend umgegangen, die robuste Modulkonstruktion kann komplett recycled werden.

Tino Glatzel, Vice President Mobility Solutions bei Akkodis, erklärt: "Es ist fantastisch, auf der IAA Mobility zu sein, um unser Konzept für ein nachhaltiges und vernetztes Mobilitätssystem der Zukunft zu präsentieren. Das disruptive Konzept trägt entscheidend zu einer tiefgreifenden Vernetzung des zunehmend strombasierten Verkehrssektors bei." Weiter erläutert er: "Zudem zielt das von uns entwickelte Konzept mit der Smart Battery voll auf einen langfristigen und ressourcenschonenden Einsatz auch in alternativen Anwendungen ab, wodurch es einen wichtigen Beitrag zur grünen Transformation leisten kann. Auf der IAA Mobility präsentieren wir digitale Innovationen im Mobilitätssektor, die zeigen, wie wir das Potenzial der Smart Industry voll nutzen können."

Als Teil der Adecco Gruppe arbeitet Akkodis derzeit mit Partnern an Ladestationen, erneuerbaren Energien und E-Scootern, um so sein Netzwerk zu erweitern und weitere Anwendungen zu testen, die dieses Ökosystem letztlich Realität werden lassen.

Akkodis ist in allen Branchen tätig, die für eine nachhaltige und vernetzte Zukunft entscheidend sind. Unsere Expertise findet insbesondere in den Bereichen Digital Engineering, Energie & Cleantech, Cybersecurity sowie Luft- und Raumfahrt Anwendung.

---

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Unternehmen für digitales Engineering und führend in der Smart Industry. Mit unseren Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Solutions, Talent und Academy helfen wir unseren Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Akkodis mit Hauptsitz in der Schweiz und Teil der Adecco Group ist ein zuverlässiger Technologiepartner für Industrien weltweit. Wir sind Mitgestalter und Pioniere für Lösungen, die zur Bewältigung großer Herausforderungen beitragen - von der Beschleunigung der Energiewende und umweltfreundlicher Mobilität bis hin zur Verbesserung der Nutzer- und Patientenzentrierung. Unsere 50.000 Experten in 30 Ländern vereinen erstklassige technologische Expertise mit tiefgreifendem Branchen-Know-how, um zielgerichtete Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Uns eint eine Kultur der Integration und Vielfalt. Ganz nach unserer Leidenschaft "Engineering a Smarter Future Together" setzen wir uns für eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft ein. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.adeccogroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Anne Friedrich

VP, Head of Marketing & Communications Germany, Akkodis

M. +4915174633470

E. anne.friedrich @ akkodis.com