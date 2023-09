Infos rund ums Thema Sonne: Klima-Tour beim Tag des Wiener Wohnbaus

Wien (OTS) - Die Info-Räder der Wiener Klima-Tour machten am Wochenende Halt bei beim Tag des Wiener Wohnbaus im Rudolf Bednar-Park. Mit dabei: Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Besucher*innen konnten sich über die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt im Wohnbaubereich, Expert*innen standen für alle Fragen rund um das Thema zur Verfügung.

Die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál lud zum alljährlichen Tag des Wiener Wohnbaus ein. Neben der Möglichkeit sich über die vielfältigen Serviceleistungen der Stadt rund ums Wohnen zu informieren, standen diesmal auch Klimathemen im Mittelpunkt: Mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Expert*innen gab es bei der Klima-Tour wertvolle Tipps für das eigene Zuhause.

Wiens Sonnenstrom-Offensive

Rund um das gelbe Klima-Tour-Rad zum Thema Energie informierten die Expert*innen unter anderem über Solarenergie und Wiens Sonnenstrom-Offensive. „Wien ist die Stadt der Sonne! Zwar kann die Bundeshauptstadt nicht mit Alicante oder Messina mithalten, aber auch bei uns steigen die Sonnenstunden an: Im Jahr 2022 hat die Sonne rund 2.100 Stunden lang auf uns herabgeschienen „und das können wir uns zunutze machen“, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Durch den technischen Fortschritt und gezielte Investitionen in PV-Anlagen konnten die Sonnenstrom-Erträge während der Sommermonate in ganz Wien erheblich gesteigert werden. Der Sommer bietet ideale Bedingungen für die Nutzung der Solarenergie, da die Sonneneinstrahlung länger andauert. „Auswertungen zeigen, dass die Sonnenstromerzeugung während der Sommermonate 55 Prozent der Jahresproduktion ausmacht“, so Czernohorszky.

Bauordnungsnovelle als Sonnenstrommotor

„Die Frage der Energiegewinnung und Energieversorgung ist eine der zentralen Zukunftsfragen unserer Zeit. Dem Wohnbau und der Sanierung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Mit der großen Bauordnungsnovelle stellen wir die Weichen dafür, dass der Anteil an erneuerbarer Sonnenstromenergie zukünftig konsequent anwachsen wird“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Ein nächster Meilenstein, um dieses Ziel zu erreichen, ist mit der großen Novelle zur Bauordnung auf den Weg gebracht. Ein zentraler Punkt dabei ist, dass künftig die im Neubau von Gebäuden vorgeschriebenen Flächen für Solaranlagen verdoppelt und auf alle Bauklassen ausgeweitet werden.

Damit die Energiewende gelingt, unterstützt die Stadt Wien mit passenden Photovoltaik-Förderungen. Neben Standard-Förderungen für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Fassaden gibt es auch für Stromspeicher, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Gründächern sowie einer erhöhten Förderaktion bis 15. Oktober 2023 für betriebliche PV-Flugdächer attraktive Förderschienen.

Alle Infos gibt es auf https://sonnenstrom.wien.gv.at/

Das ist die Wiener Klima-Tour

Die Klima-Tour ist kreativ, interaktiv und wendet sich an Groß und Klein. Sie informiert niederschwellig und spielerisch über die Klimakrise und eröffnet den Menschen die Möglichkeit, selbst in ihrem Alltag aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Betreut werden die Räder von Expert*innen aus Fachabteilungen der Stadt, die damit zu „Klima-Botschaftern“ werden. Die Klima-Tour setzt auf E-Mobilität und nachhaltige Materialien und ist damit selbst klimafreundlich unterwegs! Die unkonventionelle Gestaltung der Themen-Räder weckt Interesse und holt mit einfachen Fragenstellungen und Beispielen die Menschen in ihrem jeweiligen Lebensbereich ab.

Mehr Informationen sowie die Termine der Klima-Tour gibt es hier: www.wien.gv.at/klimatour

Infos zum Tag des Wiener Wohnbaus gibt es hier: https://wienwohntbesser.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Stephan Grundei

Mediensprecher

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

+43 (0)1 4000 98057

stephan.grundei @ wien.gv.at