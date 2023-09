Sima/Bischof: Nächstes Projekt für Radwegeausbau in Liesing in der Wohnparkstraße

Lückenschluss und sichere Radverbindung beim Wohnpark Alt-Erlaa – viele neue Bäume und erweiterte Grünflächen

Wien (OTS) - In ganz Wien läuft der Ausbau der Radwege auf Hochtouren. Heuer werden über 50 Projekte gestartet, mit denen über 20 Kilometer neue Radinfrastruktur allein im Hauptradverkehrsnetz geschaffen werden, viele Projekte sind bereits umgesetzt, viele in Bau. „Wir setzen aktuell die größte Radwegeoffensive der Stadt Wien um, investieren so viel wie noch nie und setzen vor allem auf Lückenschlüsse und Schnellverbindungen für ein rasches und sicheres Vorankommen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Auch in Liesing werden Radweg-Projekte umgesetzt. Erst kürzlich wurde eine neue Radunterführung unter der Großmarktstraße am Liesingbach eröffnet, eine zweite wird unter der Laxenburger Straße verlaufen und voraussichtlich im Februar 2024 eröffnet. Und nun steht das nächste Projekt auf der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses im Rathaus am 5. September: Jenes in der Wohnparkstraße, das einen wichtigen Lückenschluss im Bezirk bilden wird.

Nutzung frei gewordener Flächen nach Einführung Parkpickerls

Seit der flächendeckenden Einführung des Parkpickerls in ganz Wien im März des vergangenen Jahres wurden auch in Liesing zahlreiche positive Auswirkungen sichtbar. Der gewonnene Platz bietet viele Nutzungsmöglichkeiten für den öffentlichen Raum. „Daher haben wir als Bezirk gemeinsam mit der Stadt Wien und den Bürgerinnen und Bürgern einen partizipativen Prozess gestartet, um Ideen für verbesserte Gestaltung sowie für klimafreundliche Mobilität und Begrünungsmaßnahmen umzusetzen“, erläutert Bezirksvorsteher Gerald Bischof die Intention des Bezirks. Darüber hinaus wird auch ein übergeordnetes Radwegekonzept für Liesing erarbeitet.

Wohnparkstraße: Viel Platz für Radfahrer*innen

Die Wohnparkstraße verläuft entlang der U6-Trasse und des weithin sichtbaren Wohnparks Alt-Erlaa. Bisher ist die Straße geprägt von versiegelter Fläche und lange Zeit dominierten vor allem parkenden Autos das Bild. Für Radfahrende gibt es in beide Richtungen jeweils nur einen schmalen Mehrzweckstreifen.

Mit der geplanten Umgestaltung entsteht auf der stadteinwärts führenden Seite der Wohnparkstraße ein über 3 Meter breiter und rund 450 Meter langer baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Dieser wird Richtung Süden über die Anton-Baumgartner-Straße in die Erlaaer Schleife weitergeführt und dort an den bestehenden Radweg des Erilawegs angeschlossen. Ebenso wird der neue Zwei-Richtungs-Radweg in der Wohnparkstraße an den bestehenden Radweg in der Anton-Baumgartner-Straße angeschlossen und stellt damit die Verbindung Richtung Altmannsdorfer Straße her. Damit entsteht nicht nur ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz des 23. Bezirks, der Abschnitt wird auch sicherer und familienfreundlicher gestaltet. So radeln in Zukunft die Volks- und Mittelschüler*innen sowie Gymnasiast*innen, die die Schulen südlich der Anton-Baumgartner-Straße besuchen, am Schulweg vom Liesingbachradweg kommend auf dem neuen baulich getrennten Radweg in der Wohnparkstraße bis zum Schulgebäude.

Mehr Grünraum und 45 neue Bäume

Bei der Planung des Projekts wurde auch großer Wert darauf gelegt, den Grünraum zu erweitern und zusätzliche Bäume zu pflanzen. Im Zuge des Umbaus der Wohnparkstraße werden die befestigten Flächen reduziert, Grünflächen geschaffen und mit rund 45 neuen Bäumen bepflanzt – eine Aufwertung für das Grätzl und ein aktiver Beitrag gegen Hitzeinseln. Insgesamt werden rund 1.000 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen geschaffen und mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet, um für bestmögliche Wachstumsbedingungen für die Pflanzen zu sorgen. Zwei mit heller Pflasterung versehene Mikrofreiräume im Bereich der Erlaaer Schleife laden in Zukunft mit Sitzbänken zum Verweilen unter dem Blätterdach bestehender großer Bäume ein.

Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen

Auch Fußgänger*innen profitieren in Zukunft von mehr Verkehrssicherheit. An der Kreuzung Wohnparkstraße/Anton-Baumgartner-Straße werden mit Gehsteigvorziehungen größere Aufstellflächen für das Überqueren der Fahrbahn und damit auch bessere Sichtbeziehungen geschaffen. Zusätzlich wird der Fußgänger*innenübergang, der vom Liesingbach über die Wohnparkstraße zum Wohnpark Alt-Erlaa bzw. zur U6-Station Alterlaa führt, mit Fahrbahnanhebungen zur Reduzierung der Geschwindigkeit sicherer gestaltet.

Baubeginn ist für November 2023 geplant, mit der Fertigstellung wird im August 2024 gerechnet.

