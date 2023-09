TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 4. September 2023, von Manfred Mitterwachauer: "Transitpolitik zwischen allen Fronten"

Innsbruck (OTS) - Ein Raser, der den Lufthunderter zu Fall bringen will. Ein VP-Tourismussprecher, der auf diesen Zug aufspringt. Und ein Verkehrsministerium, das in der Brennerautobahn keine Transitroute erkennt: Die Tiroler Verkehrspolitik und die neue Normalität.









Angriffe von außen auf die Anti-Transitpolitik ist man in Tirol gewohnt. Von EU-Verkehrskommissarin Adina Valean, Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini und Deutschlands Amtskollege Volker Wissing. Angriffe von innen und das Untergraben bisheriger Positionen – so wie dieser Tage – sind zwar nicht völlig neu, schaden aber ob ihrer Außenwirkung doppelt.

Dass ein Neubau kein Neubau, sondern eine „Generalsanierung“ ist, ist mit herkömmlichem Hausverstand schwer zu begreifen. Im Falle der maroden Luegbrücke entlang der Brennerautobahn ist das aber der Fall. Derart wurde behördlicherseits bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung verneint. Dass das Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) im Rahmen des Trassenbescheids nun aber in der A13 lediglich eine „inneralpine Verbindung“ und keine alpenquerende Transitachse sieht, kann nur noch als weltfremd bezeichnet werden. Eine Formaljuristerei, deren politische Folgen unabsehbar sind. Denn: Wie will Österreich auf EU-Ebene weiterhin ernsthaft um Verständnis für die Tiroler Transitproblematik werben, ja gar Italien und Deutschland für die „buchbare Lkw-Autobahn“ (Slot) gewinnen, wenn es die mit 2,5 Mio. Lkw und 11 Mio. Pkw meistbefahrene Alpentransversale nur als losgelöstes Teilstück mit Anfang in Inns­bruck und Ende am Brenner bewertet?

Doch auch der IG-Luft-100er für Pkw auf der Autobahn mutiert zum Freiwild. In erster Linie für einen Raser. Tempo 150 hätte auch bei Tempo 130 zur Strafe geführt. Aber eben nicht zum Führerscheinentzug. Das IG-L ist schuld. In Salzburg lässt die FP den Luft­hunderter fallen. Weil die Luftwerte gut sind. Wer aber, wie der Zillertaler VP-Nationalrat und Tourismussprecher Franz Hörl (oder die FP) für Tirol Gleiches fordert, demonstriert nur, von der hiesigen Verkehrspolitik keine Ahnung zu haben. Andernfalls müsste Hörl im selben Atemzug das Aus für beinahe den gesamten Lkw-Fahrverbotskatalog fordern. Das IG-L und der permanente Lufthunderter sind hierfür nun einmal Basis wie Grundvoraussetzung zugleich. Ja, die Luft ist auch in Tirol besser geworden. Und werden die Luftschadstoffgrenzwerte nicht verschärft, wird der „IGL“ fallen. So oder so. Nur: Die EU dreht bereits an dieser Schraube und Tirol zählt darauf, dass Gewessler hier schneller handelt. Rechtlich könnte sie. Um eben Transit-Lkw nicht völlig freie Fahrt zu bescheren.

Eines ist aber bei all dem fix: Die Valeans, die Salvinis und die Wissings lachen sich ob dieses innerösterreichischen Zirkus ins Fäustchen. Bessere Helfershelfer für ihr Ansinnen, der Tiroler Verkehrspolitik endlich gehörig an den Karren zu fahren, werden sie nicht mehr finden.



