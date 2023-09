Erfolgreiches Film Festival endet mit 725.000 Besucher*innen

65 Tage Kultur und Kulinarik auf dem Wiener Rathausplatz mit heute zu Ende

Wien (OTS) - Das bereits 33. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz geht am Sonntag zu Ende.

Noch bis Mitternacht haben die Gäste letztmalig in diesem Jahr die Gelegenheit bei freiem Eintritt inmitten der Stadt Platz zu nehmen und dabei Kultur und Kulinarik zu genießen. Am heutigen letzten Tag – das hat inzwischen Tradition – warten ab 20.30 Uhr hochkarätige Kurzfilme vom Vienna Shorts Kurzfilmfestival auf das Publikum.

Die beliebte Sommerveranstaltung, die seit 1991 jährlich stattfindet, bereitete der Stadt Wien und dem Veranstalter, der stadt wien marketing gmbh, allen Grund zur Freude:

Mit 725.000 Besucher*innen konnte der Event wieder an das vorpandemische Niveau anknüpfen und präsentierte einen stets belebten Rathausplatz – ein Umstand, den das Festival auch dem überwiegend sehr warmen und trockenen Sommerwetter zu verdanken hatte. Lediglich an einem einzigen Tag musste das allabendliche Filmprogramm auf dem Wiener Rathausplatz aufgrund einer Unwetterwarnung unterbrochen werden.

Bürgermeister Michael Ludwig, der das Festival in den vergangenen 65 Tagen mehrfach besucht hatte, fand zum Abschluss lobende Worte:

„Mit dem Film Festival schafft die Stadt Wien seit mehr als drei Jahrzehnten ein Angebot, das seinesgleichen sucht und bei Wiener*innen wie Gästen gleichermaßen beliebt ist. Mit seinem kostenlosen Angebot an Kultur, der beeindruckend großen Vielfalt an Kulinarik und seinem einzigartigen Ambiente hält das Film Festival alles bereit, was es für einen perfekten Sommertag braucht, und ist nur eine der zahlreichen Vergnügungen, die unsere Stadt in dieser Jahreszeit zu bieten hat.“

Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, ebenso Stammgast der Veranstaltung, unterstrich die Bedeutung für Wiens Wirtschaft:

„Wer seinen Sommer in Wien verbringt, kommt am Rathausplatz nicht vorbei. Mit dem Film Festival hat Wien eine Veranstaltung etabliert, die national wie international Beachtung findet, Besucher*innen aus aller Welt anlockt und die Stadt belebt. Das Film Festival bereichert Wien nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich und ist ein Paradebeispiel für die vielen Freizeitaktivitäten in Wien, die für den Sommertourismus unserer Stadt essenziell sind.“





Film Festival kommt 2024 wieder zurück

Auch kommendes Jahr dürfen sich die Wiener*innen und Gäste der Stadt auf eine Neuauflage der Veranstaltung freuen:

Das 34. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz findet planmäßig von 29. Juni bis 1. September 2024 statt.

