Aids Hilfe Wien: Reden wir über sexuelle Gesundheit – ohne Tabus!

Wien (OTS) - 4. September 2023 - Am Welttag der sexuellen Gesundheit macht die Aids Hilfe Wien klar: Sexuelle Gesundheit darf kein Tabu mehr sein. Mit ihrer Kampagne „Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit“ erklärt sie warum das wichtig ist.

Der Welttag der sexuellen Gesundheit fördert weltweit ein größeres Bewusstsein für sexuelle Gesundheit. Genau hier setzt die österreichweite Kampagne der Aids Hilfe Wien, mit Unterstützung des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger und in Kooperation mit mehreren Partner*innen, an. Die Idee: sexuelle Gesundheit muss raus aus der Tabuzone und öffentlichkeitswirksam zum Thema gemacht werden. Besonders im Fokus stehen dabei die Wechselwirkungen von psychischer und physischer Gesundheit mit der sexuellen Gesundheit. Denn: Viele Menschen reden nicht über ihre sexuellen Bedürfnisse, Wünsche und Probleme – weder mit Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen oder Psycholog*innen noch mit Partner*innen und dies kann zur Belastung werden.

Wechselwirkungen zwischen Körper, Psyche und sozialen Beziehungen

Da sexuelle Gesundheit auf verschiedenen Komponenten beruht, ist es notwendig das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. So ist es einerseits wichtig, die positiven Aspekte von Sexualität hervorzuheben, ihren Einfluss auf das Wohlbefinden und das Herausfinden der eigenen Bedürfnisse. Auf der anderen Seite muss auch über Themen gesprochen werden, die die sexuelle Gesundheit negativ beeinflussen können.

Dazu erklärt Andrea Brunner Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien: „ Sexuell gesund zu sein bedeutet, dass man sich mit seiner Sexualität wohlfühlt. Wohlbefinden und Selbstakzeptanz haben hier ebenso eine Bedeutung wie die Prävention von Krankheiten und der Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STI). “

Die Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger Mag.a Ingrid Reischl ergänzt: „ Wir unterstützen die Kampagne der Aids Hilfe Wien, denn laut WHO-Definition ist sexuelle Gesundheit untrennbar mit der Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden und sollte sowohl von Patient*innen als auch von Mediziner*innen als wichtiger Bestandteil der Gesamtgesundheit wahrgenommen werden. “

Wissen, an wen man*frau sich wenden kann

Im Fokus der Kampagne steht Wissensvermittlung: Warum ist es wichtig über sexuelle Gesundheit zu reden und an wen kann sich man*frau bei Bedarf eigentlich wenden.

Das wird in Informationsbroschüren, auf der Kampagnenwebseite lustaufreden.at genauso thematisiert, wie in Fortbildungen und Konferenzen, die sich insbesondere an Mediziner*innen und Gesundheitspersonal richten. So soll einerseits das Bewusstsein für sexuelle Gesundheit geschärft werden und andererseits die Scheu genommen werden, über Sexualität zu reden – egal ob im privaten oder im professionellen Kontext.

Das Design der Kampagne

Der Fokus der diesjährigen Kampagne „Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit“ liegt auf zwei Zielgruppen: auf der Allgemeinbevölkerung und auf Multiplikator*innen.

Aktivitäten Zielgruppe Allgemeinbevölkerung:

2-tägiger Spot auf Infoscreen

1 Monat Kleinplakatserie auf 496 Bahnhöfen ganz Österreich

14 Tage Postkartenwerbung (Auflage 50.000) in Studierendenheimen, Fitnesstudios & Gastronomie

4 Monate Spot auf Wartezimmer TV in 182 Arztpraxen



Weitere Aktivitäten Zielgruppe Multiplikator*innen:

Broschüre für Gynäkolog*innen. Inhalt: Informationen zu sexuell übertragbaren Infektionen (und Schwangerschaft), sexuelle Gesundheit und chronische Erkrankungen, Trans*Männer in der gynäkologischen Praxis und Tipps, wie über sexuelle Gesundheit in der Praxis geredet werden kann.

Im Spätherbst wird es je eine Online-Fortbildung für Gynäkolog*innen und Schulärzt*innen geben.

Am 1. Dezember, dem Welt-AIDS-Tag, veranstaltet die Aids Hilfe Wien gemeinsam mit dem Wiener Programm für Frauengesundheit (MA24) in der Klinik Floridsdorf eine Fachkonferenz zum Thema Lust auf Reden. Sexualität und Intimität im Kontext von physischer und psychischer Gesundheit. Medizinisches Zusammenspiel von sexueller Gesundheit bei HIV, STI, chronischen, gynäkologischen sowie psychischen Erkrankungen.

Online wird die Kampagne auf allen Kanälen der Aids Hilfe Wien (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube) kommuniziert.

Gefördert wird die Kampagne vom Dachverband der Sozialversicherungsträger. Weitere Kooperationspartner*innen sind die AIDS-Hilfen Österreichs, Österreichische und Wiener Ärztekammer, die Österreichische AIDS Gesellschaft, die ÖGNÄ-HIV, die ÖGSTD, das Wiener Programm für Frauengesundheit in der MA24, das Institut für Sexualpädagogik sowie die und viele mehr.

Die Kampagnenmaterialien sowie alle Informationen zur Kampagne können auf der Website http://www.lustaufreden.at abgerufen werden.

Wie kann sexuelle Gesundheit im Praxisalltag angesprochen werden? Eine Broschüre für Gynäkolog*innen gibt Aufschluss

Rückfragen & Kontakt:

Aids Hilfe Wien

Juliana Metyko-Papousek, Bakk.phil.

+43(0)1/59937-82 /

metyko @ aids-hilfe-wien.at