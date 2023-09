Update Schule: NEOS Wien starten Herbstkampagne

Feuerwerk an Bildungsinnovationen in Wien im Mittelpunkt

Wien (OTS) - Am Montag beginnt in Wien wieder die Schule – und NEOS Wien starten dazu in den nächsten Wochen eine umfassende Informationskampagne.

Unter dem Motto „Update Schule“ werden die vielen Innovationen im Bildungsbereich, die jetzt im Herbst starten, in den Mittelpunkt gerückt, zum Beispiel:

Mit den „Wiener Bildungschancen“ startet ein Online-Tool, bei dem sich alle Wiener Pflichtschulen im Rahmen eines gewissen Budgets kostenfrei externe Kurse bequem und individuell zugeschnitten für ihre Schülerinnen und Schüler buchen können: Von Anti-Mobbing- oder Gewaltpräventions-Kursen, über Bewegung im Freien bis hin zu Workshops über richtiges Online-Verhalten oder das Erkennen von Fake News gibt es eine sehr umfangreiche, zertifizierte Auswahl.

Mit Anfang des Schuljahres startet auch ein Familien-Entlastungspaket: So bekommen nun rund 50.000 Kinder an ganztägig geführten Schulen in Wien täglich ein warmes, gesundes Mittagessen kostenfrei. Auch bei der Anschaffung von Schulmaterial oder den Zuschüssen zu Ausflügen gibt es eine signifikante Erhöhung der Unterstützung.

Das Schulentwicklungsprogramm „Wiener Bildungsversprechen“ geht mit weiteren Schulstandorten in die zweite Runde.

Mit dem ersten Bildungsfestival Wiens am 6. Oktober gibt es einen Austausch, wo Innovationen im Bildungsbereich im Mittelpunkt stehen werden und Pädagog:innen und Expert:innen sich mit Initiativen und Ideen vertraut machen und austauschen können.



NEOS Wien Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Herbst ein richtiges Feuerwerk an Innovationen im Bildungsbereich zünden können! Wir wollen erreichen, dass alle Kinder und alle Pädagog:innen gerne und mit einem Lächeln jeden Tag in Wiens Kindergärten und Schulen gehen. Daran arbeiten wir täglich – und darüber werden wir die Wienerinnen und Wiener in den kommenden Wochen intensiv informieren!“

Im September und Oktober wird NEOS Wien vielen Aktionen in allen Wiener Bezirken, aber auch mit digitaler und Out Of Home-Werbung intensiv über die Neuerungen in den Wiener Kindergärten und Schulen informieren, sagt NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern: „Wir möchten zeigen: NEOS ist die Bildungspartei in Österreich. Und da, wo wir regieren, geht auch was weiter! Wir laden alle Wienerinnen und Wiener herzlich ein, mit uns über das zentrale Zukunftsthema Bildung zu diskutieren und sich zu informieren, was es Neues gibt!“

