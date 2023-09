FPÖ – Brückl: „Freiheitliche für die Beibehaltung der Notengebung!“

„Die klassische Notengebung hat sich in der Vergangenheit absolut bewährt“

Wien (OTS) - „Wir Freiheitliche sind für die Beibehaltung der Notengebung. Eine Abschaffung beziehungsweise eine alternative Beurteilung kommt für uns sicher nicht in Frage“, stellte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl zur laufenden Diskussion klar.

„Noten schaffen nämlich Klarheit und beschreiben genau das aktuelle Leistungsniveau, an dem sich die Schüler dann eindeutig orientieren können. Noten bieten aber auch die notwendigen Anreize und in einer klaren Notengebung spiegeln sich auch die Realitäten des alltäglichen Lebens wider. Noten fördern daher auch den Leistungswillen bei Kindern und Schülern“, erklärte Brückl und weiter: „Aber auch schlechte Noten dienen dem Lernen fürs Leben. Auch wenn es im ersten Moment für den Einzelnen schlimm erscheinen mag, so ermöglicht es dennoch aus Fehlern zu lernen, um es dann künftig besser machen zu können. Darüber hinaus ermöglichen Schulnoten auch wichtige Vergleiche: Einerseits mit den Mitschülern, aber auch mit anderen Schulen sowie mit den verschiedenen Bildungssystemen.“

„Alternative Beurteilungen beschönigen die vorhandenen Probleme oder kehren diese überhaupt unter den Teppich. Diesen Problemen dann entgegenwirken zu können, wird dadurch massiv erschwert. Nicht zuletzt hat sich die klassische Notengebung in der Vergangenheit absolut bewährt“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

