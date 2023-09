TIROLER TAGESZEITUNG "Analyse" Ausgabe vom 2. September 2023, von Karin Leitner: "Erschreckende Grenzverschiebung"

Innsbruck, Wien (OTS) - Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“, sagte FPÖ-Hofburg-Kandidat Norbert Hofer im Jahr 2016. Gemünzt war dies auf das, was er als Bundespräsident zu tun gedenke. Als Drohung war das zu werten.

Erster Mann im Staate wurde Hofer nicht, das Gesprochene hat sich aber bewahrheitet – bezogen auf das, was aus den freiheitlichen Reihen kommt.

Man wundert sich nicht nur, was alles möglich ist, man erschrickt angesichts dessen. Längst nicht mehr nur in Hinterzimmern von ein paar Wenigen werden Begriffe aus der Nazi-Zeit gebraucht. Sie werden öffentlich und selbstverständlich verwendet. Tabu­brüche sonder Zahl.

Zum „Volkskanzler“ ruft sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl aus. Vom „System“ und den „Systemparteien“ redet er. „Re-Re-Remigration“ brüllen rechtsextreme „Identitäre“ und Freiheitliche bei Demonstrationen in Wien. Beim ORF-Sommergespräch kam ein zentraler NS-Begriff von Kickl: Der EU-Austritt sei vielleicht irgendwann nötig, ansonsten wäre das ja ein „tausendjähriges Reich“. Völkisch tönt es: „Zeit für eine totale Hinwendung zur heimischen Bevölkerung.“ Dazu ein Video der FPÖ-Jugend, in Bild und Botschaft angelehnt an NS-Propaganda-Filme – mit einem Schwenk auf den „Hitler-Balkon“ auf dem Helden­platz. Kickl & Co. verbreiten dieses Machwerk auf ihren Kanälen.

30 Prozent Zuspruch haben die Blauen trotz der Ibizereien und Spesen-Causen vormaliger Blauer. Laut Umfragen liegen sie mit Abstand auf Platz 1. Viele ihrer Anhänger sind solche nicht wegen des Ewiggestrigen dieser Partei, sie haben aber auch keine Problem mit einer derartigen Geisteshaltung. Salonfähig ist diese neuerlich. Immer mehr Wiederbetätiger sind unterwegs. Von der Opferthese angefangen: Vieles ist schiefgelaufen bei der Vergangenheitsaufarbeitung in diesem Land. Und nun ist Unsägliches wieder sagbar. Der österreichische Regierungschef könnte Kickl nach der kommenden Nationalratswahl sein – sofern nicht alle anderen Parteien die nötige koalitionäre Grenze ziehen.



