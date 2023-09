TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 2. September 2023, von Peter Nindler: "Alles macht den Abflug"

In der Debatte über die fixe Stationierung von zwei Bundesheer-Hubschraubern in Tirol steckt mehr als nur die politische Forderung, für den Katastrophenfall bestens gerüstet zu sein. Obwohl das alleine schon ausreichen würde. Letztlich bestimmt eine extreme Schieflage das Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Die Folgen sind eine offensive Zentralisierung sowie eine schleichende Aushöhlung der Peripherie und der Regionen. Das beliebte Ratespiel „Stadt, Land, Fluss und Berg“ geht derzeit meist zugunsten der Metropolen in Ostösterreich aus. Dort, wo der Bund im Allgemeinen und im Fall der Militär-Helikopter das Verteidigungsministerium im Speziellen regiert.

2015 sind die Heereshubschrauber endgültig aus Vomp abgeflogen, eine neuerliche Stationierung würde jetzt natürlich entsprechend viele Millionen kosten. Weil über Jahre das Bundesheer finanziell ausgeblutet wurde. Davon war der Hubschrauberstützpunkt Vomp ebenfalls betroffen. Eigentlich sollten sich Bund und Länder öffentliche Aufgaben teilen. Doch unabhängig davon, welche Koalition gerade in der Bundesregierung am Ruder ist, der Föderalismus kommt stets unter die Räder. Und die ÖVP, die sich gerne als Beschützerin des ländlichen Raums feiern lässt, marschiert vorne mit. Sogar in der ersten Reihe.

Nach der Fusion der regionalen Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse unter der seinerzeitigen türkis-blauen Bundesregierung warten die Versicherten zwar immer noch auf die Patientenmilliarde, dafür fließen bis 2027 mehr als 500 Millionen Euro von Innsbruck nach Wien. Mitsprache in Tirol: null. Der Befund des Föderalismusexperten Peter Bußjäger ist ernüchternd: Die vergangenen 20 Jahre waren in Tirol von einer massiven Zentralisierung der Bundesverwaltung geprägt. Bezirksgerichte, Finanzverwaltung oder Post zählen dazu.

Dem Flugwetterdienst am Flughafen Innsbruck droht mit sechs hochqualifizierten Arbeitsplätzen im kommenden Jahr genauso der Abflug nach Wien, wo der Bund die regionalen Flugwetterdienste in Wien-Schwechat bündeln möchte. Die Warnungen von Experten werden schlicht in den Wind geschlagen.

Noch 2017 kündigte die ÖVP im Nationalratswahlkampf die Verlagerung von 3500 Bundesstellen in die Länder an. Aber das Gegenteil ist heute der Fall. Bayern macht hingegen schon längst vor, wie es gehen könnte. 50 Behörden und staatliche Einrichtungen hat Ministerpräsident Markus Söder in die Peripherie verlagert, damit qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und die regionale Wertschöpfung gesteigert. Und Österreich? Das steckt leider politisch in der Bundeshauptstadt und ihrer Umgebung fest.



