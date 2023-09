SPÖ-Regner verkündet Nominierungen für LUX-Filmpreis 2024

Startschuss für LUX-Filmpreis in Venedig

Wien (OTS/SK) - Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, SPÖ-Abgeordnete Evelyn Regner, ist für den LUX-Filmpreis des EU-Parlaments als Schirmherrin zuständig und verkündete heute bei den Filmfestspielen in Venedig die fünf Nominierten für das Jahr 2024. Über die nominierten Filme sagt sie: „Auch in diesem Jahr haben es wieder fünf fantastische Filme aus allen Ecken der EU in die Auswahl geschafft. Dabei sind auch zwei Filme von weiblichen Filmemacherinnen, was mich besonders freut. Die Filme ,20,000 Species of bees‘, ,The Teachers Lounge‘, ,Fallen Leaves‘, ,On The Adamant‘ und ,Smoke Sauna Sisterhood‘ sind nicht nur unterhaltsam, sondern behandeln enorm spannende Themen, die uns alle beschäftigen und etwas angehen. Sie erzählen Geschichten über Mut, Identität, mentale Erkrankung, Sucht und Solidarität unter Frauen und zeigen damit auf ein Neues: Film ist politisch!“ ****

Regner ergänzt: „Ich persönlich bin sehr dankbar, auch dieses Jahr wieder Teil des LUX-Filmpreises zu sein und mich für dieses inspirierende Projekt einsetzen zu dürfen. Der LUX-Filmpreis ist eine wichtige Plattform und wunderbare Initiative, um Kultur und Politik zusammenzubringen und diesen Austausch als EU-Parlament zu fördern. Ich kann nur ermutigen, sich diese filmischen Meisterwerke anzusehen und auch für seinen Favoriten abzustimmen. Denn alle EU-Bürger:innen entscheiden mit ihrer Wahl mit!“ (Schluss) ls

