14. Bezirk: Bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Begrünung in Abschnitt der Hütteldorfer Straße

29 neue Bäume verbessern künftig das Mikroklima in der Hütteldorfer Straße

Wien (OTS) - Als Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels werden bis 2024 29 neue Bäume in der Hütteldorfer Straße zwischen Drechslergasse und Schanzstraße im 14. Bezirk gepflanzt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden Gehsteigvorziehungen errichtet. Die Umgestaltungsarbeiten der Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau erfolgen in zwei Bauabschnitten. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt beginnen am Dienstag, dem 5. September 2023.

Details

Die diesjährigen Bauarbeiten in der Hütteldorfer Straße konzentrieren sich auf den Abschnitt zwischen Reinlgasse und Schanzstraße. Beidseits der Hütteldorfer Straße werden bis Jahresende 16 neue Bäume, die mit einer Bewässerungsanlage ausgestattet werden und somit eine nachhaltige Standortsicherung gewährleistet ist, gepflanzt. Zudem werden zur Erhöhung der Sichtweiten und Reduzierung der Querungslängen an den angrenzenden Seitengassen (Reinlgasse, Hustergasse und Beckmanngasse) Gehsteigvorziehungen errichtet. Gleichzeitig wird die Fahrbahn im Projektbereich aufgrund von Zeitschäden saniert.

Über die 2024 stattfindenden Maßnahmen informiert die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten in der Hütteldorfer Straße erfolgen in drei Bauphasen.

Bauphase 1 (bis voraussichtlich 24. September):

Der stadtauswärtsführende Fahrstreifen zwischen Schanzstraße und Matthias-Schönerer-Gasse ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird über Schanzstraße und Matthias-Schönerer-Gasse zur Hütteldorfer Straße umgeleitet.

Bauphase 2 (von voraussichtlich 25. September bis voraussichtlich 15. Oktober):

Der stadtauswärtsführende Fahrstreifen zwischen Kienmayergasse und Reinlgasse ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird über Kienmayergasse, Draskovichgasse, Breitenseer Straße und Kendlerstraße zur Hütteldorfer Straße umgeleitet.

Bauphase 3 (von voraussichtlich 16. Oktober bis Bauende):

Der stadteinwärtsführende Fahrstreifen zwischen Hustergasse und Sturzgasse ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird über Hustergasse, Meiselstraße und Sturzgasse zur Hütteldorfer Straße umgeleitet. Dabei wird die Meiselstraße von Hustergasse bis und in Richtung Sturzgasse als provisorische Einbahn geführt und der verkehrsberuhigte Abschnitt der Meiselstraße zwischen Hustergasse und Beckmanngasse auf die Dauer der Umleitung für den Fahrzeugverkehr geöffnet.

Über die Verkehrsmaßnahmen für 2024 berichtet die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Örtlichkeit der Baustelle: Hütteldorfer Straße zwischen Reinlgasse und Schanzstraße

Baubeginn: 5. September 2023

Geplantes Bauende: 14. November 2023

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at