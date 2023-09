Frauenministerin Raab besuchte ALMAH Summer Camp für Mädchen an der FH Technikum Wien

Teilnehmerinnen aus dem Mädchenzentrum *peppa und ganz Wien setzten sich spielerisch mit Wissenschaft und Technik auseinander.

Wien (OTS) - „Wissenschaft zum Selber-Machen - All Girls can make Tech“ - so lautete das Motto des Summer Camps für Mädchen, das Ende August an der FH Technikum Wien mit praktischer Unterstützung von Profis stattfand. Zum Abschluss stellte sich hoher Besuch ein: Frauenministerin Susanne Raab traf die Mädchen vor Ort und überreichte gemeinsam mit Sylvia Geyer, Rektorin der FH Technikum Wien, die Abschlusszertifikate.



Eine Woche lang absolvierten Teilnehmerinnen aus dem Mädchenzentrum *peppa und ganz Wien ein buntes Workshop-Programm von Physik über Elektronik bis hin zu Robotik. Die Mädchen und jungen Frauen zwischen 14 und 20 Jahren erhielten außerdem die Möglichkeit, in Präsentations-, Videodreh- und Bewerbungstrainings wichtige Fähigkeiten für ihre zukünftige berufliche Laufbahn einzuüben.



„Wir müssen Mädchen viel mehr für den MINT-Bereich begeistern und sie dazu ermutigen, ihre Zukunft nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und sich durch nichts von ihren gewünschten Karrierewegen abbringen zu lassen. Das ALMAH Summer Camp ist daher für Mädchen eine tolle Gelegenheit, in Bereiche wie Technik, Physik oder Elektronik einzutauchen, zu experimentieren und sich in diesen Feldern auszuprobieren. So lernen sie auch Interessen und in weiterer Folge womöglich Jobs abseits der typischen Rollenbilder und Stereotypen kennen, die es unbedingt gilt aufzubrechen. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen!“, sagte Frauenministerin Susanne Raab.



Rektorin Sylvia Geyer zeigte sich von dem Summer Camp begeistert: „Technik ist keine Frage des Geschlechts. Mädchen können Technik gleich gut wie Burschen. Es gibt aber in unserer Gesellschaft immer noch Hürden, die das Gegenteil suggerieren und sie zu zweifeln beginnen. Deshalb ist mir das Projekt ALMAH ein Herzensanliegen. Die Mädchen und jungen Frauen konnten im Summer Camp ins Technische reinschnuppern, Studentinnen der Fachhochschule geben regelmäßig Mathematik-Lernhilfe im *peppa und unsere Expertinnen sprechen vor Ort, wo die Mädchen ihre Freizeit verbringen, über ihre Jobs. Sie sind quasi Role Models im besten Sinne.“



Johannes Höhrhan, Geschäftsführer der FH Technikum Wien, begrüßte die Initiative und betonte darüber hinaus die wirtschaftliche Bedeutung, mehr Frauen für technische Ausbildungen und Berufe zu begeistern: „Angesichts des Fachkräftemangels insbesondere im technischen Bereich sind Talent und Expertise von Frauen unverzichtbar, um unseren Wirtschaftsstandort auch in Zukunft zu sichern. Die Bewerbungsphase für unsere Studiengänge startet am 15. September und wir laden Mädchen und Frauen ein, sich über unser Studienangebot zu informieren - sie sind herzlich willkommen!"



Das Summer Camp ist Teil des Projekts ALMAH an der FH Technikum Wien. Das Projekt wird in Kooperation zwischen der Hochschule und dem Mädchenzentrum *peppa durchgeführt und von dem Österreichischen Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen Let‘s empower Austria finanziert.



