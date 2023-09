Neue Kooperation für Therapieanlagen in China geschlossen

Wiener Neustadt (OTS) - Die MedAustron Products & Services Division setzt einen wichtigen Schritt am Weg der Internationalisierung: mit einem langjährigen Zulieferpartner wurde ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das die Basis für die Realisierung von Therapiebeschleunigeranlagen am chinesischen Markt bildet.

Durch die Errichtung und den Betrieb der Teilchenbeschleunigeranlage in Wiener Neustadt verfügen MedAustron Expert*innen über umfangreiches Know-how, das die Division Products & Services verstärkt bei ähnlichen Projekten weltweit einbringen möchte. In diesem Zusammenhang wurde nun mit dem langjährigen Partner Kelin Technology Development, einem Zulieferer von Elektromagneten für derartige Beschleunigeranlagen, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet: damit soll die Akquisition von Großprojekten für Partikeltherapieanlagen am chinesischen Markt vorangetrieben werden.

„Das Memorandum of Understanding ist für uns der erste Meilenstein, um in China reüssieren und für die Realisierung geplanter Partikeltherapieanlagen zum Zug kommen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass unser Gesamtpaket aus modernster Technologie, gepaart mit dem Know-how bei Planung, Inbetriebnahme, laufendem Betrieb und Wartung derart komplexer Systeme, viele Vorteile bietet“, erklären die beiden zuständigen Geschäftsführer Ludwig Gold und Gerald Höllinger.

MedAustron kann auf seine langjährige Erfahrung aus dem klinischen Betrieb der Beschleunigeranlage für das Ionentherapie- und Forschungszentrum genauso vertrauen, wie auf die erfolgreiche technische Umsetzung von neuen Anlagen für internationale Kunden. Darüber hinaus ist MedAustron auch ein Partner für die Servicierung von Partikeltherapieanlagen im internationalen Umfeld. Das gesamte Leistungsspektrum erstreckt sich von der Planung bis zur Installation und Kommissionierung neuer Anlagen.

Dabei stützen sich die hoch qualifizierten Expert*innen von MedAustron auf die neuesten Standards und Normen und sind mit der eigenen Technology Division auch ein anerkannter Partner für Innovationen und Entwicklungsprojekte. Viele Mitarbeiter*innen im technischen Bereich können dabei auf ihre hochwertige Ausbildung u.a. am CERN (Schweiz) zurückgreifen.

