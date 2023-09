Letzter Aufruf für NÖ Kinderleseaktion „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“

LR Schleritzko: Freude am Lesen steigern und so Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum elften Mal heißt es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Die Kinderleseaktion von Treffpunkt Bibliothek erfreut sich dabei größter Beliebtheit. Bis 15. September besteht noch die Möglichkeit teilzunehmen. Die NÖ Büchereien sind ein Schlaraffenland für kleine und große Leserinnen und Leser. Sie unterstützen Familien beim ‚Lesen zu Hause‘ und bieten unterhaltsame Vorleseveranstaltungen.

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich von der Kinderleseaktion überzeugt. „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Lesen gehört zu den Schlüsselkompetenzen in unserer Gesellschaft und stellt die Grundlage für weitere Bildungsarbeit dar. In vielen NÖ Bibliotheken gibt es bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung - das ist mir ein zentrales Anliegen.“

Die beliebte Kinderleseaktion „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ für Sechs- bis Zwölfjährige wird seit vielen Jahren erfolgreich durch Treffpunkt Bibliothek veranstaltet. „Die Kinder werden dazu aufgefordert, Bücher kritisch zu beurteilen, indem sie ihre Meinung zum gelesenen Buch niederschreiben oder malen. Mit einem Gewinnspiel wird ein zusätzlicher Anreiz für das Lesen geschaffen“, erklärt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin Treffpunkt Bibliothek.

Die Lesemeisterinnen und Lesemeister haben noch ein wenig Zeit, sich Bücher auszuleihen. Auf Meinungskärtchen, die die Kinder in den teilnehmenden Bibliotheken erhalten, können die jungen Lesemeisterinnen und Lesemeister ihre Eindrücke über das Gelesene festhalten. Im Anschluss werden aus allen Einsendungen bis 15.9. insgesamt 40 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen, je zehn aus einem der vier Viertel Niederösterreichs. Auf die Siegerinnen und Sieger wartet im Herbst eine besondere Erlebnis-Lesereise: mit den Niederösterreich Bahnen geht’s mit der Wachaubahn zur Kunstmeile nach Krems, wo weitere Preise auf sie warten. Auch die teilnehmenden Sieger-Bibliotheken werden mit einem Preis bedacht.

