VP-Mahrer/Olischar: 10-Punkte-Plan für einen sicheren Schulweg

„Parksheriffs“ zur zusätzlichen Schulwegsicherung einsetzen – Einladung Gefahrenquellen am Schulweg zu melden

Wien (OTS) - Unfälle auf dem Schulweg stellen nach wie vor eine beunruhigende Realität in Wien dar. „Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität. Deshalb haben wir einen 10-Punkte-Plan erarbeitet, der die Sicherheit am Schulweg wirksam verbessert. Unter anderem braucht es den Einsatz von Parksheriffs, der auch die Polizei entlastet“, so Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer zum Schulstart am kommenden Montag.

„Wir setzen uns entschlossen für eine aktive Schulwegsicherung ein und legen dabei einen besonderen Fokus auf das Wohl unserer Kinder. In diesem Sinne präsentieren wir einen umfassenden 10-Punkte-Plan, der zügig umgesetzt werden muss, um die Sicherheit der Schulkinder auf ihrem Weg zur Schule nachhaltig zu verbessern“, so Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

10 Punkte für mehr Schulwegsicherheit der Wiener Volkspartei:

1. Einsatz von „Parksheriffs“ (Parkraumüberwachungsorganen der Stadt Wien) zur Sicherung zusätzlicher Schulwegsicherungspunkte und zur Entlastung der Polizei

2. Evaluierung und Aktualisierung der teils seit Jahrzehnten nicht mehr überarbeiteten Schulwegpläne

3. Effiziente Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Schulschutzwegen

4. Ausbau der Elternhaltestellen – „Kiss & Ride-Plätze“:

Elternhaltestellen auf der Straßenseite der Schule erleichtert das Aus- und Einsteigen der Kinder

5. Bus-Haltestellen-Check für sichere Überquerungen: Die Platzierung von Bus-Haltestellen näher an Schulen hilft dabei, das sichere Überqueren der Fahrbahn zu gewährleisten

6. Sichere Straßenquerungen bei Schulen schaffen: Durch den Ausbau von Zebrastreifen, Mittelinseln, Gehwegvorziehungen und Ampeln an Schulstandorten

7. Ausstattung der Schutzwege vor Schulen mit in den Boden eingelassenen Blinklichtern

8. „Tote Winkel“ beim Abbiegen entschärfen: Durch die Verlegung von Schutzwegen weiter von den Kreuzungen entfernt sowie die Anbringung von Spiegeln und Lichtzeichen für Radfahrer

9. Separate Schaltung der Fußgängerampeln an ampelgeregelten Kreuzungen

10. Ausbau und Erweiterung von Schulwegtrainings und Schulweg-Checks für Schulanfänger im Rahmen der Verkehrserziehung unter Nutzung der Initiative GEMEINSAM SICHER.

Einladung zum Melden von Gefahrenstellen

„Wir schauen hin, wo die SPÖ-neos Stadtregierung wegschaut. Ich bin überzeugt, dass mit der Umsetzung unseres 10-Punkte-Plans Unfälle verhindert werden können“, so Mahrer abschließend und verweist auf die Internetseite wien.oevp.at/schulstart, auf der von Eltern und Lehrern um Hinweise für Gefahrenquellen und unsichere Punkte gebeten wird.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at