KORREKTUR: AVISO: NEOS-PK zum Schulstart. Vor dem Bildungsministerium, Minoritenplatz 5. Montag, 4.9., 09:15 Uhr

PK auf 09:15 Uhr verschoben - mit Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre

Wien (OTS) - Ein neues Schuljahr beginnt. Die Herausforderungen in den Klassenzimmern sind enorm. Welche Maßnahmen es in Schulen jetzt dringend braucht, damit mehr Zeit für die Entfaltung der Kinder bleibt, präsentieren NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre direkt vor dem Bildungsministerium. Sie richten konkrete Forderungen an Bildungsminister Polaschek, um das Bürokratiemonster aus den Schulen zu vertreiben.

AVISO: NEOS-PK zum Schulstart.

Datum: 04.09.2023, 09:15 Uhr

Ort: gegenüber des Bildungsministeriums

Minoritenplatz 5, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

